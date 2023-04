Bernard Tapie | Arnaqueur non, menteur oui !

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

Joueur de l'OM entre 1991 et 1997, Jean-Philippe Durand a connu la gloire avec l'Olympique de Marseille. L'ancien milieu de terrain a dévoilé des informations croustillantes sur sa relation avec Bernard Tapie.

Président de l'OM entre avril 1986 et décembre 1994, Bernard Tapie est l'une des figures les plus emblématiques de l'histoire de Marseille. L'ancien dirigeant a été l'unique président à avoir réussi à remporter une Ligue des Champions avec un club français. Il est également connu pour ses nombreuses frasques et polémiques durant son mandant à l'OM. Bernard Tapie reste très apprécié à Marseille qui le remercie encore aujourd'hui d'avoir contribué à remporter la C1 avec le club de la cité phocéenne. Un exploit encore jamais imité pour une équipe française. Jean-Philippe Durand a été l'un des hommes clé des épopées marseillaises. L'ancien milieu de terrain a disputé plus de 200 matchs sous les couleurs de l'OM. L'actuel conseiller en recrutement à l'Eintracht Francfort s'est confié sur sa relation avec Tapie et de comment ce dernier arrivait à se rapprocher de ses joueurs.

Tapie, le plus gros menteur de l'histoire

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

« Sa force, c'était de bien analyser le comportement de ses interlocuteurs. Il était brillant mais foncièrement, c'était quand même le plus gros menteur de la terre. Il avait compris que je voyais son manège. Il disait parfois des énormités aux joueurs pour les booster et me regardait en souriant. C'était drôle. En termes de management, de caractère, de ressources, c'était un mec inépuisable. Il avait plein de travers, mais quand on faisait la part des choses, c'était un mec hyper intéressant. Il pouvait te parler de n'importe quoi avec un tel aplomb, même s'il n'y connaissait rien, que tu étais obligé d'y croire », a déclaré l'ancien international français (26 sélections) dans un entretien pour l'Équipe, sur les mensonges de Bernard Tapie pour booster ses joueurs avec les matchs. Jean-Philippe Durand reste attaché à l'homme et au personnage qui a fait grandir le club de l'OM. Un personnage qui a fait l'objet d'une série de la part de Netflix, au coeur d'une polémique pour avoir mis en valeur, dans son trailer, le côté arnaqueur de Bernard Tapie, avant de le retirer à la demande de sa famille.