Bennacer refuse tout et attend l'OM

Poussé dehors par le Milan AC, Ismaël Bennacer ne souhaite pas céder aux sirènes de l’Arabie Saoudite durant ce mercato. Une bonne nouvelle pour l’OM ?

Prêté pendant six mois à l’Olympique de Marseille, Ismaël Bennacer est retourné à la case départ cet été. Alors que le club phocéen a décidé de ne pas lever son option d’achat, le milieu de terrain de 27 ans est donc de nouveau un joueur du Milan AC. Malgré de gros changements, avec notamment l’arrivée de Massimiliano Allegri sur le banc du club lombard, Bennacer ne fait toujours pas partie du projet milanais en vue de la saison prochaine. Depuis que l’international algérien est revenu à Milan, ses dirigeants font en tout cas leur maximum pour lui trouver une porte de sortie.

Ces derniers temps, Bennacer avait été approché par Al-Ittihad. Le club de Karim Benzema a même fait une offre alléchante au joueur mais aussi au club milanais, qui espérait que Bennacer cède à la tentation de rejoindre le champion en titre de Saudi Pro League. Mais cela ne sera finalement pas le cas, puisque d’après les informations du journaliste italien Nicolò Schira, le Fennec a tout simplement refusé l’approche saoudienne. Tout simplement parce qu’il veut continuer à évoluer au plus haut niveau du football européen. Mais cela ne sera donc pas au Milan, qui ne compte plus sur lui.

A turkish club and a russian club have asked info for #ACMilan’s midfielder Ismael #Bennacer, who is not in #Milan’s Plans. #transfers