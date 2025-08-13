Bennacer part au clash pour signer à l’OM

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Ismaël Bennacer est toujours déterminé à l’idée de signer à l’OM lors du mercato et refuse pour l’instant toutes les approches saoudiennes, ce qui ne fait pas vraiment les affaires de l’AC Milan.

Malgré le recrutement d’Angel Gomes en début de mercato, l’Olympique de Marseille est toujours à la recherche d’un milieu de terrain. Et pour cause, Pablo Longoria et Medhi Benatia doivent compenser les départs de Valentin Rongier et d’Ismaël Bennacer, respectivement vendu à Rennes et de retour de prêt à l’AC Milan. L’international algérien fait justement partie des dossiers sur le bureau des dirigeants de l’OM, qui n’ont pas abandonné l’idée de le faire revenir. Marseille veut un second prêt pour Ismaël Bennacer, une formule qui ne convient pas du tout à l’AC Milan, qui a déjà reçu une offre saoudienne à hauteur de 10 millions d’euros.

Bennacer rend fou l'AC Milan

Mais selon les informations du site Milan-Live, le dossier est dans une impasse car le natif d’Arles n’a aucunement l’intention de signer en Saudi Pro League. La volonté d’Ismaël Bennacer est claire : rejoindre l’OM pour un second prêt de suite et enfin démontrer sa valeur pour s’imposer comme un joueur indiscutable aux yeux de Roberto De Zerbi. Le club lombard s’agace, car le refus catégorique de Bennacer de rejoindre l’Arabie Saoudite bloque une belle vente et oblige les Milanais à négocier avec l’OM. Une belle opportunité pourrait donc se présenter en fin de mercato pour Pablo Longoria et Medhi Benatia.

Comme dans les dossiers Igor Paixao ou Timothy Weah, le club phocéen compte sur la volonté du joueur de rejoindre Marseille et aucun autre club afin de forcer la main au club vendeur. A l’OM, on espère que Bennacer tiendra bon et gardera cette position vis-à-vis des dirigeants milanais. Reste que pour l’heure, le club italien n’a pas ouvert la porte à Marseille pour un prêt de l’international algérien, placé sur la liste des joueurs à vendre et non sur celle de ceux à prêter. Dans ce dossier, le temps fait néanmoins le jeu de l’Olympique de Marseille avec un avantage de poids, le feu vert du joueur.