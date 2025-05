Bennacer ne respecte pas la règle, l’OM s'en débarrasse

Prêté par le Milan AC en février dernier, Ismaël Bennacer ne devrait pas rester à l’Olympique de Marseille la saison prochaine. En se basant sur la politique du président Pablo Longoria, le club phocéen estime que le milieu algérien ne vaut pas l’investissement nécessaire pour son transfert définitif.

Sauf rebondissement, on ne devrait plus revoir Ismaël Bennacer sous le maillot de l’Olympique de Marseille. Le milieu de terrain avait toutes les chances de séduire les dirigeants marseillais à son arrivée en février dernier. Parfaitement adapté à la philosophie de l’entraîneur Roberto De Zerbi, le joueur prêté par le Milan AC avait d’ailleurs impressionné pour ses débuts. Ses deux premières apparitions semblaient confirmer l’idée d’une excellente pioche pour le club phocéen.

Malheureusement pour l’international algérien, ses pépins physiques l’ont empêché d’enchaîner et de s’installer dans le onze. Ismaël Bennacer n’a disputé que 12 matchs de Ligue 1, dont 8 en tant que titulaire, et le plus souvent avec une prestation moyenne à la clé. Sans surprise, le journaliste Nicolo Schira nous apprend donc que le Rossonero n’est pas prioritaire dans les plans marseillais. L’Olympique de Marseille ne devrait pas lever l’option d’achat de son prêt fixée à 12 millions d’euros. Également en cause selon notre confrère, le salaire d’Ismaël Bennacer estimé à 4,2 millions d’euros par an.

🚨 Excl. - Ismael #Bennacer is no longer central in #OM’s Plans. So he could return to #ACMilan, where Tare and Allegri will decide his future. #OlympiqueDeMarseille are oriented not to trigger the option to buy (12M); because his salary is considered too high (4,2M/year) #TeamOM