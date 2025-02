Bennacer n'est pas cramé, il rassure l'OM

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'OM a frappé une dernière fois au mercato d'hiver en s'offrant Ismaël Bennacer. Pour certains observateurs, le joueur algérien sort de deux ans problématiques à l'AC Milan.

En faisant venir Ismaël Bennacer, et en acceptant de mettre une option d'achat à 12 millions d'euros plus des bonus à hauteur de 3ME, les dirigeants de l'Olympique de Marseille ont pris un risque. Car il est évident que l'international algérien a des choses à prouver en raison de ses soucis physiques qui ont plombé ces deux dernières années à Milan. De quoi faire douter sur son possible retour au plus haut niveau. Mais, présent ce mercredi en conférence de presse, Ismaël Bennacer a tenu à rassurer tout le monde concernant sa capacité à vite briller sous le maillot de l'OM. Le milieu de terrain a fait quelques confidences sur son état de forme actuel et cela lève les doutes.

Les Zhommes ! 🇩🇿🔵⚪️

Ismaël Bennacer est dans la place 💥 pic.twitter.com/Ef97cj0TrY — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 5, 2025

Face aux médias, Ismaël Bennacer a affiché une confiance totale lorsque la question de sa santé a été évoquée. « Ça va très bien, j’ai eu une blessure assez importante en septembre, ça fait à peu près un mois et demi que je suis revenu. Je suis à 100%. Si je suis disponible pour un match, c’est que je suis à 100%. Je suis prêt à tout donner, que ce soit 10, 20 ou 90 minutes. Je n’ai pas encore joué 90 minutes, je ne les ai peut-être pas encore dans les jambes mais je me sens très bien physiquement. J’ai joué il y a trois jours contre l'Inter Milan, je vais m’entraîner ce mercredi et je serai dans le groupe dimanche. Je suis venu ici pour gagner et essayer de performer », a prévenu l'international algérien, qui a précisé qu'il avait fait le choix de venir à Marseille et n'avait pas du tout été poussé vers la sortie par les dirigeants milanais, contrairement à ce que certains ont dit en Italie. A Bennacer de confirmer tout cela lors des quatorze derniers matchs de la saison de l'OM en Ligue 1.