Bennacer à l'OM, les négociations dégénèrent 

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Après un prêt de six mois, l’OM espère renouveler l’expérience pour faire revenir Ismaël Bennacer. Mais les négociations avec l’AC Milan sont pour l’instant dans une impasse au sujet de l’international algérien.

Déjà bien armé au milieu de terrain avec des joueurs tels que Valentin Rongier, Pierre-Emile Hojbjerg, Bilal Nadir, Adrien Rabiot et la nouvelle recrue Angel Gomes, l’Olympique de Marseille souhaite boucler son casting à ce poste avec Ismaël Bennacer. L’international algérien prêté par l’AC Milan de janvier en juin a soufflé le chaud et le froid en Provence, livrant quelques prestations remarquées mais ne balayant pas totalement les doutes quant à sa fragilité physique.

Milan réclame 14 ME pour Bennacer

Désireux de conserver le joueur tout en limitant les risques, l’OM aimerait un nouveau prêt de l’ancien d’Empoli, cette fois sur la durée d’une saison complète avec une option d’achat non-obligatoire ou sous certaines conditions. Mais les négociations avec l’AC Milan sont difficiles et cela ne va à priori pas en s’arrangeant comme le confirme le site Firenze Viola. Le média spécialisé dans l’actualité de la Fiorentina explique que le club transalpin, qui est aussi intéressé par Ismaël Bennacer, se heurte aux mêmes difficultés que l’OM dans ce dossier. L’AC Milan est intransigeant et exige pour l’instant un transfert sec et non un prêt de l’Algérien de 27 ans.

Fier de retrouver l’équipe nationale 💚🇩🇿 pic.twitter.com/gkK5GZegAv — Ismaël Bennacer (@IsmaelBennacer) June 4, 2025

Surtout, les demandes du club lombard sont importantes avec un transfert compris entre 12 et 14 millions d’euros. Un problème pour Marseille, qui ne souhaite pas payer autant, surtout que le salaire du joueur est très important, ce dernier étant estimé par la presse italienne à 4 millions d’euros annuels. Autant dire que pour l’heure, on est donc très loin d’un accord dans un dossier qui pourrait se décanter en fin de mercato, l’AC Milan n’ayant de toute façon pas l’intention de conserver Ismaël Bennacer dans son effectif. Le temps pourrait ainsi jouer en faveur de l’OM ou de la Fiorentina alors que de son côté, le joueur a fait savoir que son objectif était de revenir à Marseille pour jouer la Ligue des Champions et prouver sa valeur sur une saison complète.