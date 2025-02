Bennacer à l’OM, le coup de génie de Benatia expliqué

Dans : OM.

Par Corentin Facy

En toute discrétion, l’OM a réalisé un gros coup lors de cette dernière journée du mercato en faisant signer Ismaël Bennacer en provenance de l’AC Milan.

Déjà ciblé par l’état-major de l’Olympique de Marseille l’été dernier, Ismaël Bennacer aura finalement attendu six mois pour rejoindre son club de coeur. Le natif d’Arles s’est engagé lundi soir lors de la dernière journée du mercato en faveur de l’OM sous la forme d’un prêt avec une option d’achat évaluée à 12 millions d’euros. Un très joli coup de la part de Medhi Benatia, qui apporte avec l’international algérien de 27 ans un renfort considérable à Roberto De Zerbi au milieu de terrain. Du côté des supporters olympiens, on se réjouit mais on se demande comment l’OM s’y est pris pour ficeler un tel dossier dans la dernière ligne droite du mercato. Interrogé par La Provence, un proche d’Ismaël Bennacer résume tout en une phase.

De Zerbi, le facteur X pour convaincre Bennacer

« Là où l’OM est très malin et intelligent, c’est que cela arrive au moment où Conceiçao entraîne le Milan avec un style qui contraste énormément avec celui de De Zerbi » explique-t-on dans l’entourage de l’international algérien. La Provence précise que depuis les contacts de l’été dernier, Ismaël Bennacer n’a que l’Olympique de Marseille en tête et rêve d’évoluer sous les ordres de Roberto De Zerbi, qui lui avait d’ailleurs fait la promesse l’été dernier au téléphone de revenir à la charge s’il retrouvait un bon niveau.

De retour de blessure et titulaire ce week-end face à l’Inter, l’Algérien de 27 ans a vu le coach marseillais tenir sa promesse. Un très joli coup pour Marseille, qui compte maintenant un milieu de terrain plus fourni que jamais avec Hojbjerg, Rabiot, Rongier et Bennacer, qui remplace numériquement Koné, prêté à Rennes et qui n’entrait plus dans les plans du staff marseillais après six premiers mois compliqués. Le joueur, qui a signé lundi soir à distance, sera à Marseille dans l’après-midi comme le rapporte Le Parisien ce mardi.