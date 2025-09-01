Benjamin Pavard et l'OM, c'est signé

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Le dossier Benjamin Pavard à l'OM s'est réglé très rapidement, puisque Fabrizio Romano annonce à trois heures de la fin du mercato que le défenseur de l'Inter Milan va rejoindre l'Olympique de Marseille.

Révélé ce lundi midi par la presse italienne, l'intérêt de Marseille pour Benjamin Pavard semblait dans un premier temps illusoire, car l'Inter refusait de prêter l'international français comme l'OM le souhaitait impérativement. Mais, en obtenant la signature de Manuel Akanji, le club lombard a changé rapidement de point de vue et a ouvert la porte à l'Olympique de Marseille. Et Fabrizio Romano annonce que le champion du monde 2018 va s'engager avec l'OM, l'Inter ayant accepté de prêter Benjamin Pavard avec une option de 15 millions d'euros. Il faut désormais que les deux clubs finalisent la partie administrative de l'opération avant 20 heures, sachant que Benjamin Pavard a lui déjà rejoint l'équipe de France à Clairefontaine.