Benatia et De Zerbi s’embrouillent, ça chauffe à l’OM

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

En étroite collaboration à l’Olympique de Marseille, Medhi Benatia et Roberto De Zerbi ne sont pas toujours sur la même longueur d’onde. La preuve avec ces images où le directeur sportif et l’entraîneur marseillais semblent en désaccord lors d’une discussion à la Commanderie.

Dans un club aussi médiatisé que l’Olympique de Marseille, il n’en fallait pas plus pour créer un buzz sur les réseaux sociaux. Tout est parti d’une vidéo publiée par le quotidien régional La Provence sur X. Sur ces images, Medhi Benatia et Roberto De Zerbi sont en pleine discussion à l'entraînement. Et même si l’on ignore le sujet de leur conversation, force est de constater que l’échange est plutôt animé. Il est clair que le directeur sportif et l’entraîneur marseillais ne sont pas sur la même longueur d’onde.

JE SERRAI PRÊT A PAYER CHER, POUR CONAITRE LE SUJET, ET L’AGACEMENT DE ROBERTO DE ZERBI 🤔👀 #TEAMOM #MercatOM pic.twitter.com/MXfBwo5LcX — 𝕋𝕣𝕖𝕚𝕫𝕖 𝕓𝕪 𝕊𝕠𝕔𝕔𝕖𝕣 (@TREIZEBYSOCCER) July 17, 2025

Bien sûr, il est impossible de deviner le point de désaccord entre les deux hommes que l’on sait en étroite collaboration à l’Olympique de Marseille. Mais compte tenu de la période, on peut penser que leur discussion a peut-être un lien avec le mercato estival du club phocéen. L’Italien serait-il mécontent de certains choix de la direction ? Le problème viendrait-il du rythme auquel les recrues débarquent ? Il est vrai que le vice-champion de France est loin d’avoir terminé ses emplettes. Après les arrivées de CJ Egan-Riley, Angel Gomes et Facundo Medina, l’Olympique de Marseille attend d’autres renforts.

De Zerbi mécontent du mercato ?

On sait par exemple que l’effectif devrait accueillir un nouveau défenseur central, un ailier supplémentaire ainsi qu’une doublure pour l’avant-centre Amine Gouiri. A l’heure actuelle, les dirigeants olympiens s’activent dans les négociations avec le Feyenoord Rotterdam concernant l’ailier brésilien Igor Paixão, pendant que l’attaquant Pierre-Emerick Aubameyang n’est plus si certain de revenir. Autant dire que Roberto De Zerbi n’est pas près de travailler avec un effectif au complet. Ce qui pourrait expliquer son agacement.