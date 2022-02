Ben Arfa à l’OM, le regret colossal de Sampaoli

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Nouvelle recrue de Lille, Hatem Ben Arfa aurait pu signer à l’OM, où l’entraîneur Jorge Sampaoli apprécie son profil.

Après une longue période d’inactivité, Hatem Ben Arfa est de retour en Ligue 1. L’ancien milieu offensif de l’OL, Nice ou encore Newcastle s’est engagé en faveur du LOSC, où il entretient une relation spéciale avec Olivier Létang. Mais à en croire les informations de L’Equipe, c’est à l’Olympique de Marseille que Ben Arfa aurait pu rebondir quelques semaines auparavant. En effet, comme indiqué à l’époque, le gaucher de 34 ans s’est entretenu avec Jorge Sampaoli, qui avait déjà tenté de le recruter lorsqu’il dirigeait le FC Séville. Le feeling était excellent entre l’entraîneur argentin de l’OM et Hatem Ben Arfa et si jamais il n’a été question d’un accord, les discussions étaient bien engagées et tout portait à croire que « HBA » pouvait signer son grand retour à Marseille.

Ben Arfa à l'OM, une fuite a tout fait capoter

Pablo Longoria : "Je n'accepte pas qu'on se serve de l'OM à des fins personnelles. (...) Je tiens à dire que c'est Hatem Ben Arfa qui a appelé Jorge Sampaoli."



(conférence de presse) pic.twitter.com/Asgdcn4Jvl — Actu Foot (@ActuFoot_) July 7, 2021

Après des échanges constructifs avec Jorge Sampaoli, qui avait donné son feu vert pour le recruter, c’est le président Pablo Longoria qui devait trancher le dossier. L’Espagnol aurait pu être intéressé par le profil de Ben Arfa et son statut de joueur libre. Mais à en croire les informations du quotidien national, le président de l’Olympique de Marseille a été échaudé de voir que toutes les discussions entre Ben Arfa et Jorge Sampaoli avaient fuité dans la presse quelques jours seulement après le coup de téléphone du joueur tricolore à l’entraîneur phocéen. C’est cette fuite qui a d’ailleurs provoqué l’arrêt brutal des discussions entre l’Olympique de Marseille et Hatem Ben Arfa. En conférence de presse, Pablo Longoria avait d’ailleurs évoqué ce dossier il y a quelques mois. « Ce que je n’apprécie pas du tout, c’est qu'on rende public des discussions individuelles et qu'on se serve de l'OM à des fins personnelles » avait lâché Pablo Longoria au mois de juillet en marge de la présentation à la presse de Mattéo Guendouzi. Sans cette fuite, Hatem Ben Arfa aurait pu faire son improbable retour à Marseille et personne n'est en mesure de savoir comment cela se serait passé...