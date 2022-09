OM : Bamba Dieng file à Leeds, le président lâche l'info

Après plusieurs semaines de négociations concernant l'avenir de Bamba Dieng. Le Sénégalais va finalement signer en Premier League, à Leeds United. Un temps annoncé proche de l'OGC Nice ou du FC Lorient, l'attaquant de 22 ans va finalement rejoindre l'Angleterre pour 10 millions d'euros. Sur Twitter, le président des Peacocks Andrea Radrizzani a souhaité la bienvenue au désormais ancien joueur de l'OM et a confirmé son vœu de vouloir recruter le joueur du PSV Cody Gakpo.

Agreed. Let s welcome Bamba Dieng and we will continue to work on Gapko. Now it s time to focus on the pitch and support our new project and the great job Jesse and the staff are doing 💪💛💙