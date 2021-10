Bamba Dieng est phénoménal, Sadio Mané enflamme l'OM

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Auteur de trois buts en Ligue 1 depuis le début de la saison dont un doublé à Monaco, le jeune Bamba Dieng explose à l’OM.

L’attaquant sénégalais de 20 ans s’est contenté de miettes en début de saison mais depuis le déplacement à Monaco le 11 septembre dernier, Bamba Dieng est un titulaire à part entière de Jorge Sampaoli à l’Olympique de Marseille. Il faut dire que l’ancien attaquant de Diambars s’est montré particulièrement efficace en inscrivant trois buts et en obtenant un penalty en Ligue 1 en l’espace d’un mois. Les progrès de Bamba Dieng ont été salués au Sénégal avec une sélection méritée pour les matchs contre la Namibie et le Togo. A l’occasion du rassemblement des Lions de la Teranga, un certain Sadio Mané a livré ses premières impressions sur l’attaquant de l’OM. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la superstar de Liverpool est dithyrambique sur Cheik Bamba Dieng…

Sadio Mané voit très grand pour Bamba Dieng

« Il a tout l'avenir devant lui. Je pense qu'il peut devenir l'un des meilleurs attaquants, pas seulement en Afrique, mais du monde » s’est enflammé Sadio Mané pour l’attaquant de l’Olympique de Marseille, avant de poursuivre. « Avec les qualités qu'il a et s'il bosse encore plus, il pourrait y arriver. En tout cas, nous sommes là pour l'aider » a conclu le buteur de Liverpool, qui sait de quoi il parle en termes d’attaquant puisqu’il évolue avec Diogo Jota, Roberto Firmino et Mohamed Salah chez les Reds, et qui prédit un avenir doré au crack de l’Olympique de Marseille. C’est maintenant à Bamba Dieng de garder le même sérieux et la même envie de progresser pour devenir l’un des joueurs de référence à son poste en Ligue 1 et sur le continent africain. Cela serait très bon signe pour l’OM, qui ne compte que Bamba Dieng comme réelle alternative à Arkadiusz Milik à la pointe de son attaque, même si Dimitri Payet a également joué à ce poste cette saison.