Bamba Dieng a un salaire indécent, ça coince à Marseille

Dans : OM.

Par Claude Dautel

C'est la révélation offensive dans cette première partie de saison du côté de l'Olympique de Marseille, Bamba Dieng négocie son contrat avec Pablo Longoria et cela commence mal.

Arkadiusz Milik étant absent depuis le début de la saison, Jorge Sampaoli avait lancé dans le grand bain Bamba Dieng et le jeune attaquant sénégalais de 21 ans avait frappé fort pour ses débuts avec l’Olympique de Marseille. Auteur de trois en une semaine (deux à Monaco, un contre Rennes), Dieng était déjà devenu l’idole du Vélodrome, même si cela s’est ensuite un peu compliqué pour lui. Et cela risque désormais de se compliquer nettement plus, Arkadiusz Milik ayant fait son retour à la compétition lors de la défaite de l’OM à Lille. Mais il n’empêche, Pablo Longoria sait que Bamba Dieng est déjà suivi par plusieurs clubs européens, et il veut vite offrir un contrat à l’avant-centre arrivé dans le cadre du partenariat signé par Marseille avec le club sénégalais du Diambars FC.

4400 euros par mois pour Dieng à Marseille

Désormais convoqué par l’équipe du Sénégal, qu’il a rejoint cette semaine, Bamba Dieng laisse le soin à ses représentants de discuter avec Pablo Longoria, mais cela commence mal. « Des interrogations, il y en a pourtant autour des négociations pour son futur contrat (il touche pour l’instant 4400 euros mensuels) alors que le premier rendez-vous entre les dirigeants et ses agents n’a pas été satisfaisant », explique le quotidien La Provence, qui explique que l'OM veut proposer un revenu évolutif au jeune buteur. Bien évidemment, tout cela est loin d'être terminé, et il ne fait nul doute que la direction de l'Olympique de Marseille va revenir à la table des négociations en essayant de vite finaliser un accord avec Bamba Dieng, lequel se sent bien au sein du club phocéen, mais sait que sa valeur a désormais grimpé à 5 millions d'euros selon le site spécialiste Transfermarkt.