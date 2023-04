Balogun à l’OM, Arsenal peut faire une faveur

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Efficace pendant son prêt au Stade de Reims, Folarin Balogun ne manquera pas de sollicitations au mercato estival. L’attaquant sous contrat avec Arsenal intéresse notamment l’Olympique de Marseille qui pourrait profiter de ses relations avec les Londoniens pour négocier une opération avantageuse.

Absent des plans de Mikel Arteta chez les Gunners, Folarin Balogun s’est fait un nom en Ligue 1. L’attaquant prêté sans option d’achat au Stade de Reims enchaîne les bonnes performances, lui qui totalise 18 buts en championnat cette saison. La statistique a de quoi attirer l’attention de plusieurs prétendants. On parle en effet d’un intérêt du Milan AC, mais aussi de l’Olympique de Marseille. Le club phocéen semble à la recherche d’un avant-centre capable de prendre la profondeur à l’image de son ancien attaquant Bamba Dieng.

Reste à savoir si le club phocéen sera en mesure de financer un tel transfert après les 32 millions d’euros dépensés pour Vitinha. Optimiste, le journaliste de CaughtOffside Jonathan Johnson sent le président Pablo Longoria capable de profiter de son réseau à Arsenal. « Je garderais un œil sur Folarin Balogun pour Marseille, a conseillé le spécialiste. Il y a beaucoup de débats sur l'avenir et sur le prix de Balogun. Mais moi je pense que ce lien entre Arsenal et Marseille peut être à nouveau utilisé, peut-être sous la forme d'un prêt, ou d'un prêt avec option ou obligation d'achat. »

L'OM sait négocier avec Arsenal

« Ce serait une bonne expérience pour Balogun, a ajouté le journaliste. Et ça donnerait au moins à Arsenal une demi-garantie de récolter de l'argent pour lui, alors que d'autres clubs ne sont peut-être pas encore prêts à payer cher pour un joueur qui ne compte qu'une seule saison réussie en Ligue 1, même s'il est impressionnant avec Reims. » Rappelons que l’Olympique de Marseille a négocié avec Arsenal les prêts de Mattéo Guendouzi, William Saliba et plus récemment Nuno Tavares.