Balerdi sacrifié, l'OM refuse un échange fou

L’OM discute avec la Juventus Turin d’un possible transfert de Timothy Weah. Mais pour les dirigeants olympiens, il n’est pas question d’envisager un échange avec Leonardo Balerdi, courtisé par la Vieille Dame.

Homme de base de Roberto De Zerbi à l’Olympique de Marseille la saison dernière, Leonardo Balerdi est un défenseur très convoité. L’international argentin, qui a récemment prolongé à l’OM jusqu’en 2028, a des touches en Angleterre, où Newcastle le courtise mais surtout en Italie. La Roma et la Juventus Turin apprécient grandement le profil du capitaine marseillais et rêvent de convaincre Pablo Longoria de s’en séparer cet été. Il va falloir se lever tôt pour y parvenir car l’intention de Marseille n’est clairement pas de vendre Leonardo Balerdi au moment où le club olympien retrouve enfin la Ligue des Champions.

🚨💙🤍 Olympique Marseille want to keep Leo Balerdi this summer, clear plan for the club.



Tim Weah, separate story with Juventus as Balerdi is currently not involved in talks. pic.twitter.com/3MRrYD6hm1