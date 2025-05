Balerdi révèle une piste de l’OM, c’est bien parti

Dans : OM.

En tant que capitaine de l’Olympique de Marseille, Leonardo Balerdi peut se permettre d’évoquer le recrutement avec la direction. Le défenseur central milite en faveur d’un compatriote argentin qui souhaite s’engager en faveur du club phocéen.

Attractif sur le marché des transferts, l’Olympique de Marseille le sera d’autant plus s’il se qualifie pour la Ligue des Champions. L’actuel deuxième de Ligue 1 devrait recevoir pas mal de candidatures, y compris celle de Facundo Medina. Le défenseur central du Racing Club de Lens, annoncé dans le viseur du club phocéen, serait ravi de venir et de rejoindre son compatriote argentin Leonardo Balerdi.

Medina veut signer à l'OM

« S’il veut venir ? Oui, j'ai une bonne relation avec lui et je lui dis toujours de venir ici. Et lui, il aimerait jouer ici, a confirmé le capitaine de l’Olympique de Marseille dans un entretien avec ici Provence. J'en parle un peu avec Medhi Benatia. Pour moi, il est magnifique avec le ballon. Il a le caractère et je sais qu'il peut jouer ici, au Vélodrome. Donc oui, j'aimerais qu'il vienne, pour lui et pour l'OM. » Avec Leonardo Balerdi et Facundo Medina, Roberto De Zerbi disposerait d’une charnière électrique. Encore faudrait-il que le cadre olympien reste cet été.

« Ça, je ne peux pas le dire, a répondu Leonardo Balerdi. Mais je le dis tous les ans, je suis très content à Marseille. Je me sens bien. J'ai toujours dit que j'aimerais ramener quelque chose ici à Marseille. J'ai toujours cet objectif. Maintenant, je dois être concentré sur le dernier match. Après, sur le mercato, on va voir, mais je n'ai pas regardé les propositions, je suis à 100 % ici à l'OM. Pour moi, c'est le plus important. Après, je ne sais pas. J'aimerais que l'équipe soit en Ligue des Champions et après, je me poserai la question de mon futur. Mais maintenant, je suis heureux d'être ici. Je suis concentré sur le match contre le Havre et je ne pense qu'à ça. Pour l'année prochaine, on verra. » Son départ n’est donc pas à exclure.