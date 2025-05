Balerdi explose, l'OM fixe un prix mémorable

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Capitaine et taulier défensif de l’OM, Leonardo Balerdi réalise une belle saison et va logiquement attiser les convoitises cet été. Mais pour convaincre Marseille de lâcher l’Argentin, il va falloir casser sa tirelire.

Très critiqué il y a encore deux ans, Leonardo Balerdi fait désormais l’unanimité à l’Olympique de Marseille, à tel point que l’international argentin s’est imposé comme le capitaine et le leader de la défense olympienne. Après avoir mis quelques matchs à digérer son nouveau statut de capitaine en début de saison, l’ex-défenseur du Borussia Dortmund a retrouvé son meilleur niveau et s’est imposé comme un pion essentiel du dispositif de Roberto De Zerbi. L’entraîneur italien souhaite absolument garder Leonardo Balerdi lors du prochain mercato, mais il sait que l’Argentin sera convoité.

Introducing: Leo Balerdi, the dribbler 🇦🇷🥶 pic.twitter.com/OOym1xeWqY — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) May 5, 2025

Suivi par Rome et Leeds, il pourrait attiser la convoitise de clubs plus huppés. Mais pour Benjamin Courmes, journaliste pour le site Football Club de Marseille, il faudra signer un chèque colossal à Pablo Longoria pour le convaincre de lâcher Leonardo Balerdi. 40 millions d’euros pourraient ne pas suffire pour le défenseur de 26 ans, qui pourrait alors devenir la plus grosse vente de l’histoire du club phocéen si un club va au-delà de cette somme.

Balerdi, c'est plus de 40 millions cet été ?

« Je pense qu’aujourd’hui, c’est devenu un top défenseur de niveau européen. Contre Lille, il a été impérial dans un match à très fort enjeu et contre un adversaire qui a disputé la Ligue des champions. Il met désormais la pression sur les adversaires sans péter un câble ni se mettre en danger comme auparavant et risquer des cartons bêtes. A moins d’un chèque supérieur 35-40 millions d’euros, l’OM ne doit pas vendre Balerdi. Je pense qu’aujourd’hui c’est devenu un top défenseur de niveau européen. Un grand club peu venir mettre ce tarif là je pense cet été » a analysé Benjamin Courmes, totalement comblé par Leonardo Balerdi, qui s’attend à ce que l’OM soit très gourmand pour le défenseur né à Villa Mercedes. Interrogé quant à son avenir avant il y a quelques jours, Leonardo Balerdi avait lui botté en touche, faisant subtilement comprendre que tout dépendrait de la qualification ou non du club marseillais pour la prochaine Ligue des Champions. Le ticket en C1 ayant été décroché samedi soir, on peut imaginer que l'Argentin devrait rester même si en période de mercato, tout reste possible.