Balerdi et Greenwood sur le départ, panique à l’OM

Concentré sur le recrutement, l'OM ne doit pas oublier de se protéger pour ses meilleurs joueurs, pour lesquels il va inévitablement recevoir quelques belles offres. L'été peut être plus long que prévu.

La perspective de disputer la Ligue des Champions fait saliver l’OM, ses joueurs, ses dirigeant et ses supporters. Avec la nouvelle formule, c’est l’assurance d’avoir du suspense à tous les étages, mais aussi du spectacle au Vélodrome avec la venue de plusieurs gros bras européens. Il va falloir une équipe compétitive pour cela, et Pablo Longoria prend le mercato en mains. Mais le dirigeant espagnol va aussi devoir faire attention aux joueurs majeurs qu’il a sous la main, et ne pas les perdre en cas d’été fou sur le mercato. La première crainte concernait Roberto De Zerbi, mais il ne fait désormais aucun doute que l’entraineur italien sera toujours aux commandes.

L'OM en danger sur deux gros dossiers

Toutefois, attention à Leonardo Balerdi et Mason Greenwood. C’est le message envoyé par l’ancien joueur de l’OM Romain Alessandrini, revenu dans la cité phocéenne pour le lancement du nouveau maillot, et qui a confié qu’il allait falloir faire attention aux départs majeurs cet été, histoire de ne pas avoir de mauvaises surprises. « Le secteur défensif à renforcer ? Oui, il faut un ou deux joueurs d’expérience pour ramener de la sérénité dans l’équipe. Il y a eu beaucoup de blessures, de cartons, c’était difficile pour Roberto De Zerbi de trouver une ossature défensive, il devait en changer toutes les semaines. Il faudra aussi voir les joueurs qui vont partir. On parle beaucoup des arrivées et des pistes, mais on n’est pas à l’abri de perdre un Leonardo Balerdi ou un Mason Greenwood », a lancé dans La Provence l’ancien ailier de l’OM et de Rennes notamment, pour qui il ne faut pas prendre pour acquis que les stars du club ne bougeront pas.

A l’heure où l’OM a envie de frapper fort en Coupe d’Europe la saison prochaine, le message est en tout cas passé, surtout que l’Argentin comme l’Anglais ont bien quelques prétendants, même si la tendance reste à ce qu’ils restent à Marseille cet été.