Balerdi « ‍crève l’OM ‍», l’attaque incendiaire

Dans : OM.

Par Corentin Facy

En difficulté depuis le début de la saison, Leonardo Balerdi a encore livré une performance décevante à Lyon ce dimanche. Le capitaine de l’OM en prend logiquement pour son grade après la défaite face à l’OL.

Nommé capitaine de l’Olympique de Marseille par Roberto De Zerbi l’été dernier, Leonardo Balerdi sort de deux saisons convaincantes en Provence. De quoi aborder cet exercice 2025-2026 avec confiance, avec la Ligue des Champions en ligne de mire en septembre prochain. Mais le début de saison de l’international argentin vire au cauchemar pour l’instant. Fautif avec un mauvais alignement sur un but à Rennes lors de la J1 et un but du Paris FC lors de la J2, le capitaine de l’OM a encore sombré à Lyon ce dimanche soir. Dans tous les mauvais coups, l’ancien joueur du Borussia Dortmund a provoqué indirectement l’expulsion de son coéquipier CJ Egan-Riley avant de marquer contre son camp en fin de match.

🍿 "Balerdi n'est pas un joueur fiable, il te coûte régulièrement des matchs. Montrer autant de fébrilité face à cet OL, je prépare déjà mes popcorns pour le voir face au Real Madrid, au Bernabéu, en Ligue des Champions."



🗣️ @tidianymbo pic.twitter.com/YX37YoLMKz — Winamax FC 🔞 (@WinamaxFC) August 31, 2025

Ce qui fait dire à Tidiany M’Bo que l’OM a de sérieux soucis à se faire si Leonardo Balerdi doit être le leader de la défense marseillaise cette saison. « Tous les trois, quatre ou cinq matchs, Balerdi te crève avec un but contre son camp, un carton rouge ou un mauvais alignement. L’année dernière, on a loué sa saison parce qu’il défendait un océan. Il était le chef de file de la 6e défense de Ligue 1, avec en plus un Rulli qui te maquillait beaucoup de choses. Je n’ai pas envie de lui tomber dessus par rapport à la saison dernière même s’il était sur quelques coups louches » a d'abord lancé le journaliste au sujet du défenseur central de 26 ans, avant de poursuivre.

Leonardo Balerdi prend cher après OL-OM

« Balerdi est un honnête défenseur de Ligue 1, on est pas méprisant en disant ça, on est juste. Je vais attendre de voir ce qui se passera en Ligue des Champions parce que si face à l’OL de Sulc, Karabec et d’autres joueurs que je découvrais, on a cette fébrilité qui est dégagée par ton leader, je suis déjà avec les pop-corns de voir ce qu’il va se passer au Bernabeu. Là, on va voir et on fera un état des lieux avec Balerdi. Je m’arrête là et je laisse les autres s’acharner, j’ai déjà donné ma contribution » a analysé le journaliste du Winamax FC, très inquiet pour Marseille. Un constat visiblement partagé par les dirigeants olympiens, qui s’activent dans cette dernière journée du mercato pour renforcer leur défense centrale.