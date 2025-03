Balerdi à vendre, l’OM fâche De Zerbi

Dans : OM.

Capitaine de l’OM cette saison, Leonardo Balerdi est un joueur fondamental pour Roberto De Zerbi. Mais le club phocéen pourra-t-il résister en cas de grosse offre cet été ? Le doute existe au sein de la direction olympienne.

Homme de base de Roberto De Zerbi depuis le début de la saison, Leonardo Balerdi a même hérité du brassard de capitaine depuis la prise de fonctions de l’entraîneur italien. L’ancien défenseur du Borussia Dortmund est un joueur fondamental pour l’OM et son absence l’a prouvé à Auxerre il y a deux semaines. Sous contrat avec le club phocéen jusqu’en juin 2028, Leonardo Balerdi incarne l’avenir de l’équipe marseillaise… à moins que le mercato ne vienne chambouler les plans de Roberto De Zerbi. Car selon le site Live Foot, l’Olympique de Marseille sera à l’écoute des offres cet été, notamment en cas de proposition XXL pour un joueur acheté seulement 11 millions d’euros il y a quatre ans.

L’idée première n’est évidemment pas de s’en séparer, car vendre son capitaine au moment de retrouver la Ligue des Champions serait risqué. Mais le club olympien doit trouver un équilibre financier et cela passe aussi par des grosses ventes, dont celle potentielle de Leonardo Balerdi. Plus surprenant, le média explique qu’une offre aux alentours de 20 millions d’euros ferait réfléchir l’OM. Le joueur de son côté ne s’imagine pas ailleurs qu’à Marseille à court terme comme il l’a fait savoir dans une interview à paraître ce jour dans La Provence.

Un départ de Balerdi effraie De Zerbi

« On est sur le bon chemin, au moins pour imaginer qu’on peut le faire (être champion). C’est cette idée que l’on peut aller chercher le titre que Pablo, Medhi et le coach sont en train de nous mettre en tête. J’espère que la saison prochaine, on aura cette possibilité d’être dans la lutte. Je me sens un peu Marseillais. Mon lieu préféré ? Le stade, c’est là où j’ai le plus d’émotions. Je profite beaucoup de l’échauffement, où l’on peut voir les tribunes, sentir l’atmosphère » a fait savoir le capitaine marseillais, désormais installé comme un véritable patron à l’OM et qui ne souhaite pas aller voir ailleurs. Reste maintenant à voir quels seront les clubs qui s’intéresseront à lui l’été prochain alors que par le passé, des formations comme l’Atlético de Madrid ou Naples sont venus aux renseignements.