Bakambu à l'OM, signature dans les prochaines heures !

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Sauf invraisemblable retournement de situation, Cédridc Bakambu va signer ce jeudi son contrat avec l'Olympique de Marseille dont il sera le premier renfort du mercato hivernal.

C’était la priorité des priorités lors de ce marché des transferts 2022, et Pablo Longoria a comblé le désir de Jorge Sampaoli en recrutant Cédric Bakambu. Libre après quatre saisons passées sous le maillot du club chinois du BJ Guoan, l’attaquant international congolais va signer dans les heures qui viennent un contrat avec l’Olympique de Marseille, et comme sa sélection nationale ne dispute pas la Coupe d’Afrique des Nations, l’ancien joueur de Sochaux, Bursaspor, et Villarreal sera immédiatement à la disposition de l’entraîneur argentin de l’OM. Selon Johnny Séverin, Cédric Bakambu va signer un contrat de deux ans et demi avec le club phocéen.

🚨Info #MercatOM 🔵⚪️@Bakambu17 va s’engager cet après-midi avec l’@OM_Officiel en paraphant un contrat de deux ans et demi. Libre, l’international congolais originaire de Vitry-sur-Seine était la priorité offensive de Longoria et Sampaoli depuis plusieurs mois. #TeamOM⚡️🇨🇩🔰 — Johnny Séverin (@jseverin11) January 13, 2022

Même s'il a disparu des radars durant son long séjour en Chine, Cédric Bakambu a toujours une grosse cote en Europe, son passage à Villarreal, avec une efficacité record, ayant marqué les esprits à l'époque, au point même que son nom avait circulé du côté du FC Barcelone. Pour l'Olympique de Marseille, la signature du buteur congolais est un pari, mais s'il s'avère payant alors l'OM pourrait avoir frappé très fort lors de ce mercato d'hiver 2022.