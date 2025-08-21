Bagarre à l'OM, Pablo Longoria convoqué

Dans : OM.

Par Quentin Mallet

En plein contexte de tensions, l'Olympique de Marseille a décidé de placer Adrien Rabiot et Jonathan Rowe sur la liste des transferts après leur vive altercation. Une décision que ne partage pas le président des Dodgers, groupe de supporters marseillais et qui demande des explications.

Rien ne va plus à l'Olympique de Marseille. Une défaite en ouverture de la première journée de Ligue 1 et tout part à vau-l'eau. Juste après le retour des joueurs au vestiaire, Adrien Rabiot et Jonathan Rowe ont été les acteurs d'une altercation, dont les détails expliqués indirectement par Medhi Benatia laissent croire à une scène de violence très importante. De fait écartés du groupe pour les entrainements collectifs du lundi et du mardi suivant, les deux concernés ont ensuite été placés sur la liste des transferts. Une décision officialisée par l'OM et mûrement réfléchie par les trois hommes forts du club. Toutefois, Christian Cataldo, président des Dodgers, un des groupes majeurs de supporters marseillais, ne comprend pas cette décision.

Les supporters de l'OM sont surpris par la mise en vente de Rabiot

🔥⚪🔵 Christian Cataldo, président des dodgers, groupe de supporters marseillais : "On attend une réunion avec les dirigeants, très rapidement !" pic.twitter.com/iRvOWFaomg — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) August 20, 2025

« Des dingueries, on en a connu beaucoup, mais celle-là est belle. On a pris un coup sur la tête avec cette annonce. Ce que dit Benatia, on se doute bien qu’il y avait eu un truc très grave dans le vestiaire, des grosses insultes ou une bagarre ou les deux. Après je ne sais pas, il faut réfléchir, car c’est toute la saison qui est remise en cause. On a construit l’équipe autour d’Adrien Rabiot. On l’a encensé pendant des mois, je parle des dirigeants. Nous les supporters, on était bien content de l’avoir aussi. Il a été artisan du retour en C1. Des pétages de plomb, tout le monde en fait. Le président l’année dernière, Benatia en a eu aussi. Je n’aurais pas fait comme ça, je lui aurais plutôt donné une grosse sanction et j’aurais essayé de discuter avec les protagonistes. Même si les joueurs ont été choqués, j’aurais réuni tout le monde pour vider son sac tranquillement. Ils prennent un gros risque. On a fait une campagne d’abonnement sur Adrien Rabiot en tête de liste. Cela risque de vite tourner au vinaigre. On attend une réunion avec les dirigeants très rapidement pour qu’ils nous expliquent tout ça. Ce n’est pas prévu, mais ce serait bien que cela se fasse très rapidement », a indiqué Cataldo dans l'émission Rothen s'enflamme sur RMC.

Ce dernier s'oppose donc aux décisions des dirigeants marseillais qui, au détriment du dialogue, ont plutôt opté vers une séparation définitive. Une réunion avec les supporters, Pablo Longoria ne voit certainement pas ça d'un bon oeil, puisque le dernier rendez-vous de ce genre avait fait de sacrés dégâts dans l'état-major olympien.