Badé à l'OM, c'est maintenant ou jamais

Par Hadrien Rivayrand

L'OM sera encore actif cet été sur le marché des transferts. Roberto De Zerbi ne dira pas non à la possibilité de signer un nouveau défenseur de qualité.

Medhi Benatia et Pablo Longoria ont travaillé dur cet été sur le marché des transferts pour renforcer l'effectif de l'OM. Mais la récente défaite sur la pelouse du Stade Rennais ce vendredi soir en Ligue 1 devrait pousser le club phocéen à se montrer encore actif au mercato. Roberto De Zerbi sait que son secteur défensif est encore friable. La direction marseillaise est donc à l'affût dans certains dossiers chauds. Il se dit depuis un certain temps que le profil de Loïc Badé est apprécié par les pensionnaires du Stade Vélodrome. Mais voilà, l'international français est tout proche de s'engager avec une formation de Bundesliga.

Badé, l'OM a encore une chance ?

Selon les informations de Florian Plettenberg, Loïc Badé devrait en effet s'engager dans les prochaines heures avec le Bayer Leverkusen. Le FC Séville a accepté une offre de 30 millions d'euros du club allemand pour lâcher son défenseur. Le joueur français est motivé à l'idée de jouer sous les couleurs de Leverkusen. Les deux clubs finalisent les derniers détails mais le deal n'est pas encore totalement bouclé. Toujours d'après Plettenberg, une surprise n'est pas à écarter dans ce dossier. Des clubs sont toujours à l'affût pour enrôler Badé. Difficile de ne pas penser à l'OM, surtout après la défaite à Rennes en Ligue 1. En tout cas, il faudra faire vite car le Tricolore a une opportunité en or à saisir en Bundesliga dans un club qui disputera la prochaine Ligue des champions. Le joueur veut mettre toutes les chances de son côté pour prendre part à la Coupe du monde 2026 avec les Bleus de Didier Deschamps.