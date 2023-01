Azmoun à l'OM, l'OL va devenir fou

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM cherche activement un nouvel attaquant dans ces dernières heures du mercato. Les Phocéens ont engagé des discussions avec Sardar Azmoun, en échec au Bayer Leverkusen après avoir été à deux doigts de signer à Lyon.

La direction phocéenne travaille fort en cette fin de mercato hivernal. L'OM souhaite ardemment pouvoir recruter un nouvel attaquant. Si le club marseillais pensait pendant un moment pouvoir convaincre Braga de lui lâcher la pépite Vitinha, la piste s'est récemment envolée, la formation portugaise n'ayant pas voulu baisser le prix de son joueur pour faire plaisir au club français. Du coup, l'OM a changé son fusil d'épaule. Pas mal de noms sont étudiés par les Phocéens. Parmi eux, on peut citer une ancienne piste de l'Olympique Lyonnais : Sardar Azmoun.

Azmoun, la surprise du chef ?

🔹L’OM se lance sur le dossier Sardar Azmoun 🇮🇷 (28 ans) en vue d’un transfert.



C’est l’une des 2-3 pistes explorées en attaque. (@FabrizioRomano)#TeamOM #MercatOM pic.twitter.com/zdUOKeDYVg — MercatOM (@Mercat_OM) January 30, 2023

Selon les informations de Fabrizio Romano, l'OM vient tout juste d'ouvrir des discussions avec le Bayern Leverkusen pour se payer l'international iranien. A noter que L'Equipe précise que Sardar Azmoun est séduit à l'idée de rejoindre Marseille dans les prochaines heures. L'OM réfléchit apparement à la meilleure formule pour boucler le deal. Il s'agirait d'un transfert sec et dans le meilleur des cas, les Phocéens veulent s'offrir l'ancien du Zenith pour une somme inférieure à 10 millions d'euros. Encore sous contrat jusqu'en 2027, Azmoun est en échec total en Allemagne, lui qui n'a marqué aucun but et délivré 2 passes décisives cette saison en 13 matchs disputés toutes compétitions confondues. Il avait rejoint l'Allemagne l'hiver dernier alors qu'un accord était proche avec l'OL.

Le joueur de 28 ans pourrait donc bien rejoindre la France mais dans un des clubs rivaux des Gones. Jean-Michel Aulas appréciera cela à sa juste valeur, lui qui a longtemps pensé que Sardar Azmoun pouvait sauver l'OL du marasme de la saison passée. Si Marseille échouait encore dans ce dossier menant à Sardar Azmoun, Fabrizio Romano précise que la direction du club sudiste a encore d'autres options pour boucler une arrivée dans le secteur offensif d'ici ce mardi soir 23h00. Encore un peu de patience donc pour la communauté phocéenne, même si les pistes sérieuses vont devenir de plus en plus rares au fil des heures.