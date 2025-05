Aymeric Laporte, l'OM vise beaucoup plus fort

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’OM vise le gros coup en défense centrale avec la signature d’Aymeric Laporte, qui pourrait débarquer libre. Une signature qui ne provoque pas encore un engouement général dans la cité phocéenne.

Les deux prochains matchs de l’Olympique de Marseille vont donner le ton du mercato à venir. En cas de qualification directe pour la prochaine Ligue des Champions, Medhi Benatia et Pablo Longoria vont pouvoir attirer des joueurs au pedigree important, ce dont rêve Roberto De Zerbi pour la saison 2025-2026. En défense, la priorité du club olympien a déjà été révélée, il s’agit d’Aymeric Laporte. Le défenseur d’Al-Nassr, champion d’Europe avec l’Espagne en 2024, est partant pour rejoindre l’OM. Passé par Bilbao et Manchester City, titulaire avec la Roja, il ferait sans conteste passer un cap à l’Olympique de Marseille dans le secteur défensif.

OL : Premier accord entre Aymeric Laporte et Marseille ! https://t.co/urB6gGaxC1 — Foot01.com (@Foot01_com) May 7, 2025

Sa potentielle signature ne fait pourtant pas l’unanimité. Dans l’émission ‘L’OM au Café’ sur Le Phocéen, le journaliste Slim Hanayen a émis quelques réserves, indiquant notamment qu’il espérait voir débarquer un défenseur d’un niveau encore supérieur à Aymeric Laporte lors du prochain mercato. « Aymeric Laporte, s’il arrive libre, je me dis ‘pourquoi pas’. Mais pour moi, ce n’est pas en faisant Laporte que je vais me dire qu’on a notre grand défenseur à côté de Balerdi. J’émets quelques réserves sur son niveau actuel, j’aimerais des défenseurs capables de le suppléer, des défenseurs costauds d’un autre niveau que Cornelius par exemple » a lancé le journaliste du Phocéen, avant de poursuivre son argumentaire.

L'OM peut viser encore plus haut que Laporte

« S’il arrive libre, pourquoi pas car c’est vraiment une opportunité de marché. Mais moi j’ai envie d’avoir des joueurs capables d’être performants, surtout quand l’OM s’expose aux contres adverses. C’est ce qui nous a fait défaut cette saison et Laporte n’est pas forcément le défenseur le plus rapide. Il faut faire attention à cet aspect même si globalement, ça reste un super défenseur. On me parle souvent de Boscagli, mais je ne l’ai pas vu beaucoup jouer, je ne peux pas trop me prononcer sur le niveau de ce joueur-là » a commenté notre confrère, très gourmand et qui s’attend à voir Medhi Benatia en surprendre plus d’un lors du prochain mercato en attirant de très gros noms à Marseille. Aymeric Laporte en est déjà un, mais qui sait, le directeur sportif olympien arrivera peut-être à dénicher un défenseur d’un niveau encore supérieur cet été.