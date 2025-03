Aymeric Laporte à l’OM, le mercato va être terrible

Dans : OM.

L'OM, qui aime réaliser des gros coups sur le marché des transferts, va continuer à frapper très fort cet été.

Malgré le revers spectaculaire à Auxerre, l’OM fonce vers une place sur le podium de Ligue 1. La forme actuelle de la formation de Roberto De Zerbi ne laisse pas de place au doute, sauf écroulement spectaculaire et remontée bluffante de Nice, Monaco, Lille ou Lyon, ce qui est toujours possible sur le principe. Mais Marseille possède un effectif bâti pour faire de belles choses, et les stars portent leurs responsabilités. Cela promet en vue de la saison prochaine, où Pablo Longoria risque d’être encore plus ambitieux en cas de qualification en Ligue des Champions. C’est la certitude de Daniel Riolo, qui a confié sur RMC que le mercato estival sera effectué en adéquation avec les grandes ambitions de l’OM en Coupe d’Europe, et débutera par la venue d’Aymeric Laporte, qui quittera l’Arabie Saoudite pour faire une arrivée spectaculaire en Ligue 1.

De Zerbi va monter en puissance en 2025

« L’OM a besoin de la Ligue des Champions la saison prochaine. Je pense que l’on verra la vraie patte De Zerbi. Pour le moment, ses choix tactiques sont assez figés. On est dans la gestion et il peut travailler encore mieux avec deux matchs par semaine. L’OM se renforcera encore, on parle déjà de Aymeric Laporte et il y aura forcément des joueurs qui vont venir devant », a confié le consultant de RMC, dans des rumeurs déjà évoquées récemment par L’Equipe, et qui démontrent que le club provençal a bien l’intention de marquer les esprits avec une équipe encore plus ambitieuse à tous les niveaux. Car cette saison, avec un seul match par semaine, l’OM peut sans problème s’appuyer sur son effectif de gala pour enchainer les gros matchs. Mais le rêve des supporters est double : enfin bien figurer en Ligue des Champions et pourquoi pas aller titiller le PSG pour le titre de champion de France dans les années à venir.