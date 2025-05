Aymeric Laporte à l'OM, la très bonne nouvelle

Pisté par l’Olympique de Marseille en vue du prochain mercato estival, Aymeric Laporte devrait recevoir une bonne nouvelle puisque son club d’Al-Nassr va bientôt recruter son remplaçant.

Le dossier Aymeric Laporte pourrait s'accélérer dans les jours à venir du côté du club phocéen. Tout simplement parce que le club d’Al-Nassr est en train de négocier pour recruter le futur remplaçant du défenseur central de 31 ans. En effet, selon les informations de Santi Aouna, David Hancko pourrait bientôt rejoindre l’Arabie Saoudite. « Al-Nassr a un accord avec David Hancko sur des conditions personnelles. Contrat valable jusqu'au 2 juin 2028 + 1 option année. Les discussions avec Feyenoord Rotterdam sont positives. Al-Nassr pourrait envoyer une proposition autour de 40ME dans les prochains jours », explique le spécialiste du mercato sur les réseaux sociaux. Avec cette probable arrivée, Al-Nassr sera beaucoup plus enclin à libérer Laporte de sa dernière année de contrat. En effet, avec cette signature, le nombre de joueurs étrangers de l'effectif va être dépassé. Ce qui pourrait envoyer l’international espagnol directement du côté de l'OM.

