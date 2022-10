Avec un vrai patron, l'OM est armé pour faire tomber Paris

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Cela faisait longtemps qu'un PSG-OM n'avait pas paru aussi indécis sur le papier, surtout côté phocéen. Les Marseillais sont en confiance au niveau des résultats comme du jeu sous la houlette d'Igor Tudor. L'entraîneur croate affiche plus de certitudes que ses prédécesseurs.

Après le succès 7-1 décroché en août à Lille, le PSG semblait intouchable pour toute la Ligue 1 et pour l'OM notamment. Deux mois plus tard, l'analyse a bien évolué et la conclusion diffère nettement. Si les Parisiens ont été moins sereins sportivement et en coulisses, c'est surtout l'OM qui impressionne les observateurs. Les Phocéens sont solides en championnat avec une seule défaite, une troisième place et 23 points au compteur. Ce ne sont que trois unités de moins que le PSG, finalement pas si loin du tout comme anticipé précédemment. En plus, la Ligue des champions se passe mieux que prévu en témoignent les deux succès obtenus sur le Sporting Portugal.

Tudor, l'homme qui peut faire vaciller le PSG

Des résultats probants auxquels s'ajoutent une force collective qui fait sensation. L'OM fait mal à ses adversaires avec son pressing haut de tous les instants, ses pistons qui montent sans cesse et sa maîtrise de l'entrejeu. Igor Tudor a déjà mis sa signature personnelle sur cet OM. Le Croate peut arriver avec confiance au Parc des Princes et son équipe avec, selon Florent Germain. Le correspondant RMC à Marseille estime que Tudor est le premier entraîneur marseillais depuis longtemps à pouvoir peser tactiquement sur le Classique.

Tudor sur PSG-OM : "C'est vrai que c'est inhabituel de voir un club avec un club avec un budget autant supérieur aux autres, ça rend les choses plus difficiles. Mais l'histoire nous ensiegne que c'est possible. Moi je veux qu'on montre qu'on est une équipe sérieuse"

« Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui changent. On a un coach dont on sait comment il va jouer, on connaît son système, quel est sa manière d'aborder ces matches. Ce sera comme à Tottenham ou contre Lisbonne où ils vont essayer de malgré tout jouer assez haut, de jouer vite vers l'avant, c'est le style de Tudor. C'est un changement. Sampaoli disait aimer la possession, mais dans les gros matches, on a vu parfois qu'il était un peu fébrile notamment au Vélodrome contre Paris où ils n'ont pas appuyé alors que l'OM dominait la fin de rencontre. [...] Avec Rudi Garcia on a vu qu'il n'hésitait pas à fermer. Avec Villas-Boas, même s'il y a une victoire, c'était un peu aléatoire. Il avait changé sa composition d'équipe avec Lopez en faux neuf. On a un coach qui y va avec ses convictions, ça passe ou ça casse. J'ai l'impression que l'OM y va avec un peu plus de certitudes parce que la greffe a bien pris entre Igor Tudor et ses joueurs », a t-il décrypté pour Foot Mercato. De quoi donner de sérieux espoirs aux supporters marseillais de voir leur OM regarder le PSG les yeux dans les yeux, avec une possible victoire à la clé.