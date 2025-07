Aubameyang, Paixao, Weah, Boey et Aguerd à l'OM, c'est la folie

Dans : OM.

Par Corentin Facy

A l’affût de bonnes opportunités en début de mercato (Egan-Riley, Angel Gomes), l’OM est bien décidé à accélérer en ce mois de juillet. Après avoir bouclé la signature de Facundo Medina, le club phocéen espère finaliser cinq dossiers dans les semaines à venir.

Avec la qualification en poche pour la prochaine édition de la Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille a l’intention d’envoyer du lourd sur le marché des transferts cet été. Le début du mercato a été plutôt calme et marqué par des coups à moindre coût avec les signatures de deux joueurs libres, à savoir Angel Gomes et CJ Egan-Riley. A ces deux recrues, il faut désormais ajouter Facundo Medina, recruté en provenance de Lens pour 22 millions d’euros bonus compris. Peu à peu, le mercato commence à prendre forme mais cela ne fait que commencer pour Medhi Benatia, qui entre maintenant dans une phase plus agressive du marché des transferts.

La preuve, le compte insider La Minute OM nous apprend que l’état-major olympien souhaite finaliser cinq recrues supplémentaires dans les semaines à venir. Et les dossiers sont déjà connus et bien identifiés puisque pour nos confrères, les dossiers Timothy Weah, Sacha Boey, Pierre-Emerick Aubameyang, Igor Paixao et Nayef Aguerd sont tous menés de front. L’idée du club phocéen est très clairement de finaliser ces cinq arrivées afin de finaliser le mercato et ainsi compléter l’effectif à la disposition de Roberto De Zerbi. Toutes ces recrues auront toutefois un coût et pour Marseille, il sera crucial de garder un équilibre financier.

L'OM veut cinq recrues de poids

Raison pour laquelle, toujours selon la même source, 12 départs sont espérés par le board olympien tout au long de l’été. Pour l’instant, seuls deux joueurs ont fait leurs valises : Luis Henrique, vendu à l’Inter Milan pour 25 millions d’euros et le flop Luiz Felipe, lequel est parti au Rayo Vallecano après six mois catastrophiques en Provence. Reste maintenant à voir quels joueurs seront poussés vers la sortie alors que ces derniers jours, les noms de Lirola, Ounahi, Meïté, Moumbagna, Rongier, Koné ou encore Maupay sont parfois évoqués au rayon des départs potentiels durant ce mercato. L’été promet en tout cas d’être encore agité à Marseille, mais cette fois avec la ferme intention de garder les cadres et de renforcer considérablement l’effectif olympien.