Aubameyang calme brutalement l’OM

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Les négociations avancent entre l’OM et Pierre-Emerick Aubameyang. Mais le buteur gabonais n’a pas encore donné son feu vert au club phocéen pour revenir dans un club qu’il a quitté il y a un an.

A la recherche d’un attaquant pour épauler Amine Gouiri la saison prochaine, l’Olympique de Marseille a jeté son dévolu sur Pierre-Emerick Aubameyang. L’attaquant gabonais est sur le point de résilier son contrat avec Al-Qadsiah, une séparation qui devrait être officielle ce mardi. Libre, celui qui a marqué 30 buts avec l’OM en 2023-2024 fait l’unanimité au sein du club olympien, de la direction à Roberto De Zerbi. Les discussions ont été lancées avec l’ancien joueur de l’ASSE pour un retour en Provence, et Pierre-Emerick Aubameyang est très emballé par cette perspective. Un retour à l’OM est d’ailleurs sa priorité, comme révélé par Foot Mercato et Fabrizio Romano ce week-end.

OM : Une affaire en or dans 24 heures https://t.co/Psiv3DesSn — Foot01.com (@Foot01_com) July 14, 2025

Dans son édition du jour, La Provence a toutefois mis un petit coup de clim à ceux qui pensent que le retour du natif de Laval est déjà finalisé. Et pour cause, le quotidien régional explique que l’attaquant de 36 ans a reçu des offres « très lucratives » d’autres clubs en Arabie Saoudite et que le joueur n’a pour l’instant donné aucune réponse. La preuve que pour Aubameyang, l’idée est de ne se fermer aucune porte même si un retour à Marseille demeure son choix numéro un. Car même s’il reste à l’écoute de toutes les propositions, le joueur fait bien de Marseille sa priorité.

Aubameyang n'a pas encore fait son choix

« Auba » est « tombé amoureux de la cité phocéenne » selon le journal, et il existe réellement une volonté commune de travailler de nouveau ensemble. Les négociations portent actuellement sur un contrat de deux ans, mais le média précise que l’OM n’est pas le seul club à avoir offert à Aubameyang un contrat si long. Les négociations vont donc se poursuivre avec l’espoir pour le club olympien de faire revenir Aubameyang à un salaire correct, sans doute dans un rôle de doublure. Mais jusqu’à la signature du contrat, Medhi Benatia et Pablo Longoria devront se méfier d’une concurrence nombreuse sur ce dossier, surtout incarnée par Al-Shabab et Al-Ettifaq en Arabie Saoudite. Deux clubs qui proposent à Aubameyang un projet sportif moins sexy que Marseille, mais bien plus rémunérateur.