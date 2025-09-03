Aubameyang blessé, alerte à l'OM

Dans : OM.

Titulaire lors de la défaite de l’OM contre l’OL dimanche soir, Pierre-Emerick Aubameyang a laissé sa place à Robinio Vaz à quelques minutes de la fin de la rencontre. A priori, l’ancien joueur du FC Barcelone ne semblait pas touché au Groupama Stadium. L’attaquant gabonais a pourtant été contraint de déclarer forfait pour le match de sa sélection contre les Seychelles ce mardi. En effet, Pierre-Emerick Aubameyang a ressenti une douleur au genou gauche contre l’OL dimanche soir et a donc été laissé au repos.

L’inquiétude grandit à Marseille, même si un retour de « PEA » face à la Côte d’Ivoire mardi prochain est envisagé par le staff gabonais. Plus de peur que de mal pour l’OM donc, même si le match entre le Gabon et la Côte d’Ivoire sera certainement suivi de près par Roberto De Zerbi, qui espère qu’il pourra compter sur son attaquant face au FC Lorient le vendredi 12 septembre prochain pour la 4e journée de Ligue 1.