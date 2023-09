Aubameyang à l'OM, il annonce deux ans de galère

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

Arrivé cet été comme la recrue phare de l'Olympique de Marseille, Pierre-Emerick Aubameyang peine à convaincre sur le terrain avec des prestations moyennes. Daniel Riolo estime que son passage sera probablement un flop.

Avec Aubameyang, cela fait longtemps que Marseille n'a pas eu un attaquant aussi réputé. Pourtant, le Gabonais n'a inscrit que deux buts depuis son arrivée à l'OM. Un doublé contre le Panathinaïkos lors du troisième tour préliminaire pour accéder à la Ligue des Champions, et depuis, plus rien. En quatre matchs de Ligue 1 disputés, l'ancien joueur de Chelsea n'a toujours pas trouvé le chemin des filets. S'il se procure des occasions, Aubameyang est encore trop brouillon face aux gardiens. Lui qui était annoncé comme le grand attaquant tant attendu par le club de la cité phocéenne pour faire oublier Alexis Sanchez, a beaucoup plus de mal que prévu. À tel point que Daniel Riolo remet même en cause la signature du buteur de 34 ans pour deux saisons à l'OM.

Aubameyang deux ans à l'OM, ça s'annonce dur

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Pierre-Emerick Aubameyang (@auba)

« Pierre-Emerick Aubameyang, pour l’instant, ce n’est rien. Les individualités sont en dessous. Faire signer Aubameyang deux ans me paraît compliqué, mais tout est une question de négociations. Si pour un an ce n’est pas possible, est-ce que tu tentes deux ans ? Après son expérience au Barça, les gens ont plutôt gardé un bon souvenir de lui là-bas. Arsenal c’était très bien, mais ça s’est mal fini. C’est un joueur caractériel avec des bons et des mauvais moments » a déclaré le journaliste dans l'After Foot sur RMC Sport, au sujet de l'ancien Stéphanois qui connaît pourtant très bien la Ligue 1. Sous contrat jusqu'en juin 2026 avec l'OM, Aubameyang a été recruté pour marquer des buts et pour le moment, l'efficacité n'est pas au rendez-vous. Daniel Riolo est particulièrement pessimiste sur l'utilité d'un contrat de deux ans, les supporters marseillais commencent également à se poser des questions.