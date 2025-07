Aubameyang à l'OM, désastre annoncé

Dans : OM.

L’OM souhaite faire revenir Pierre-Emerick Aubameyang et si cette piste fait l’unanimité chez les supporters marseillais, on ne peut pas en dire autant des consultants, dont certains doutent de la réussite du Gabonais lors de son second passage à Marseille.

Pierre-Emerick Aubameyang a laissé un excellent souvenir à l’Olympique de Marseille. Avec 30 buts en 2023-2024, l’international gabonais avait conquis le Vélodrome, malgré des premières semaines difficiles. L’histoire s’était bien terminée entre les deux parties. Après une saison en Arabie saoudite, où il a claqué 21 buts avec Al-Qadsiah, le buteur de 36 ans va de nouveau se retrouver libre. Une affaire en or que l’OM ne veut pas laisser passer, avec la perspective de faire revenir un attaquant expérimenté et qui connaît le club pour jouer les doublures derrière Amine Gouiri, très en réussite lors de ses six premiers mois en Provence.

Chez les supporters, cette piste fait quasiment l’unanimité. C’est moins le cas chez les consultants. Parmi eux, Florent Gautreau a trouvé à redire, estimant que le retour d’un ex se passait rarement bien chez les footballeurs. « Je ne suis pas aussi enthousiaste que tous les supporters marseillais même si je comprends leur enthousiasme. Je ne suis pas mécontent que Aubameyang revienne en Ligue 1, je l’ai dit pour Pogba à Monaco ou Giroud à Lille, sur le côté des joueurs qui ont déjà fait leurs preuves et qui ont leur prime derrière eux. La Ligue 1 ne peut pas faire la fine bouche sur ces joueurs. Mais pour l’OM, sur la progression du club sur les deux dernières saisons, j’entends par exemple de Malick Fofana ces dernières heures, ça me paraît plus valable que Aubameyang » a d’abord lancé Florent Gautreau, avant de poursuivre.

Aubameyang de retour, Gautreau est pessimiste

« Les retours d’ex comme ça, deux fois sur trois, ça ne marche pas. Peut-être que ça va suffire à l’OM mais dans le cadre de la progression du club dans le recrutement, je suis pas certain que Aubameyang, ce soit la super bonne idée du mercato. S'il accepte d’être un joueur de rotation, pourquoi pas. Si l’OM a les moyens de faire ce genre de recrutement, ok. Mais par rapport à la progression de l’équipe et ce qu’on peut avoir sur le marché... C’est quand même rarement aussi bon que lors du premier passage » a analysé le journaliste de RMC, qui ignore si la seconde saison de Pierre-Emerick Aubameyang à l’OM sera aussi fructueuse que la première, mais qui ne semble pas très emballé à l’aube de ce retour plus que probable, même si aucun accord n’a pour l’instant été trouvé.