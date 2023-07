Aubameyang à l’OM, accord imminent avec Chelsea ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

En quête d’un avant-centre de calibre international au mercato estival, l’OM est à un pas d’accueillir Pierre-Emerick Aubameyang.

Le très gros coup du mercato estival se confirme pour l’Olympique de Marseille. Après avoir ficelé les arrivées de Renan Lodi et de Geoffrey Kondogbia, le club phocéen est en passe de s’offrir Pierre-Emerick Aubameyang. On le sait depuis lundi soir, un accord définitif a été trouvé entre l’international gabonais de 34 ans et l’OM sur la base d’un contrat de trois ans, probablement deux ans plus une troisième année en option.

Tout restait à faire avec Chelsea, où l’ancien buteur d’Arsenal est encore sous contrat jusqu’en juin 2024. Les négociations avancent à vitesse grand V entre les Blues et l’OM puisque selon les informations de Foot Mercato, l’accord est désormais imminent entre les deux clubs. Plus que jamais, Pierre-Emerick Aubameyang se rapproche de Marseille au contraire d’Iliman Ndiaye, qui a fait volte-face lundi en privilégiant le projet de Sheffield United à celui du club phocéen.

Une faible indemnité de transfert pour Aubameyang à l'OM ?

Tandis que Pablo Longoria voulait recruter Aubameyang pour zéro euro, en espérant une résiliation de son contrat chez les Blues, il se pourrait que l’OM débourse 2 à 3 millions d’euros selon Calcio Mercato. Une somme qui reste convenable au vu de la qualité du joueur qui s’apprête à poser ses valises en Provence d’autant que selon le média spécialisé, Pierre-Emerick Aubameyang a consenti à une importante baisse de salaire pour signer à Marseille. Il s’agit maintenant de voir si Pablo Longoria et Javier Ribalta vont s’arrêter en si bon chemin en ce qui concerne le secteur offensif. Les regards seront tournés vers Alexis Sanchez puisque rien ne semble impossible cet été à l’OM, les supporters rêvent de voir Pierre-Emerick Aubameyang associé à l’international chilien, élu meilleur joueur de l’Olympique de Marseille la saison dernière.