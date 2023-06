Atteint d'un cancer, un jeune fan de l'OM agressé à Ajaccio

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Le football français donne encore une terrible image ce week-end. Samedi soir, à l'occasion du match Ajaccio-OM, un jeune supporter atteint d'un cancer du cerveau et invité par le club corse a été agressé parce qu'il portait un maillot de Marseille.

Souffrant d’un cancer, le jeune Kenzo avait été invité par Ajaccio à assister au match entre le club corse et l’Olympique de Marseille, son équipe préférée. Mais le rêve du petit bonhomme de 8 ans n’a pas duré longtemps en raison du comportement violent et totalement écœurant de « supporters » de l’AC Ajaccio. Bloqués par ces derniers dans un escalier menant à une loge, Kenzo et sa famille ont été brutalisés, le maillot de l’OM du petit garçon lui ayant été arraché puis brûlé, tandis que son père était frappé. Une scène très violente et qui a forcément choqué tout le monde, y compris au sein du club corse. Dans un communiqué, l’AC Ajaccio, qui était à l’initiative de la venue de cet enfant gravement malade, promet de trouver les auteurs de cette agression bestiale.

Merci à tous de la part de Kenzo et de sa famille pour votre immense soutien et solidarité. J'ai montré vos messages à Kenzo, qui est très touché. Il se remet doucement. Son échange avec son idole @MatteoGuendouzi lui a mis du baume au 💙 https://t.co/2pLATOTGot pic.twitter.com/H8LQnys9Fg — Stéphanie Freedman (@Steph13Freed) June 3, 2023

« Le 25 avril dernier, l’AC Ajaccio a eu le bonheur de recevoir l’association « Des coccinelles rouges pour Thomas » au stade François-Coty. Parmi les enfants de cette association, se trouvait le petit Kenzo, atteint d’un cancer. Il avait fait part de son rêve de rencontrer les joueurs de l’Olympique de Marseille, le club de sa ville et de son cœur. Kenzo et sa famille ont été invités au stade François-Coty à l’initiative du Rotary Club et de la présidente d’Air Corsica, pour que l’enfant réalise son rêve lors de la rencontre de ce soir ACA-OM. Le rêve s’est rapidement transformé en cauchemar lorsque Kenzo et ses parents, venus aux couleurs de l’Olympique de Marseille, ont été honteusement violentés par des individus qui se sont introduits dans leur loge. Alertée, la sécurité du club s’est interposée. Kenzo et sa famille ont été pris en charge par les services du club et accompagnés dans la zone vestiaires pour que l’enfant puisse réaliser son rêve. Ces individus ne représentent en aucun cas les valeurs de notre club et de notre île. Même la plus extrême bêtise ne saurait excuser ces comportements ! Le club condamne avec la plus grande fermeté ces actes inqualifiables ! L’AC Ajaccio fera toute la lumière sur ces agissements honteux. Dès que les individus auront été identifiés par nos services, nous porterons plainte contre eux. L’AC Ajaccio est solidaire avec le petit Kenzo et ses parents », précise le club corse au sujet de cette agression. Et malheureusement, d'autres incidents ont émaillé la soirée.

Un journaliste agressé par des fans de l'OM

En effet, si vendredi soir, une chasse aux supporters de l'OM avait été lancée à Ajaccio, ce sont cette fois des chants injurieux et racistes qui ont accueilli les 600 fans marseillais venus regarder le match. Ces derniers n'étaient cependant pas en reste avec plusieurs bagarres, et même l'agression brutale d'un journaliste de France Télévision après la rencontre au motif que ce dernier les filmait. La commission de discipline va évidemment se saisir de tout cela et décider quelles suites donner à ces incidents totalement scandaleux.