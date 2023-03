Attaque sur l'OM, Igor Tudor est concerné

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

Après un passage remarqué à l'Hellas Vérone, Igor Tudor a posé ses valises dans la cité phocéenne pour entraîner l'OM. L'ancien défenseur central est toujours autant apprécié en Italie.

Arrivé l'été dernier sur le banc de l'OM, Igor Tudor a connu des débuts compliqués avant de parvenir à se mettre les supporters olympiens dans sa poche. Désormais, malgré les éliminations en Ligue des Champions ou en Coupe de France, Marseille réalise une saison encourageante. Les travaux du technicien croate ont été salués et ses joueurs semblent le soutenir. Ancien joueur de la Juventus de Turin et de Sienne, Tudor a un attachement particulier avec l'Italie. Le natif de Split a également entraîné l'Udinese, l'Hellas Vérone et a été adjoint d'Andrea Pirlo à la Vieille Dame. L'ancien international croate (55 sélections) garde forcément une belle cote en Italie. Selon les informations du journal La Repubblica, un club de Serie A aimerait recruter Igor Tudor.

L'ancien rival de Tudor lui fait les yeux doux

Le média italien affirme que si Ivan Juric quitte le Torino, Igor Tudor sera l'une des priorités du Toro pour remplacer son homologue croate. L'information est toutefois à prendre avec des pincettes puisqu'Igor Tudor est toujours sous contrat avec l'OM et que la direction semble apprécier son travail. En tant qu'ancien joueur et membre du staff de la Juventus de Turin, il est difficilement envisageable que Tudor rejoigne les rangs du club rival. Actuellement neuvième de la Serie A, le Torino rêve de faire son retour sur la scène européenne alors que l'OM est toujours dans la course pour se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. Malgré son attachement pour l'Italie, Tudor est conscient que le challenge sportif est plus intéressant à Marseille où son équipe ne cesse de progresser avec des ambitions grandissantes. Reste à savoir si le coach marseillais décidera de retourner à Turin.