ASSE : Amavi et Luis Henrique, Dupraz veut piocher à l’OM

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Lanterne rouge de la Ligue 1 à la mi-saison, Saint-Etienne va devoir recruter au mercato hivernal pour viser le maintien.

En poste depuis deux semaines, Pascal Dupraz a confirmé que l’ASSE devait se montrer active sur le marché des transferts afin de se renforcer efficacement et si possible à moindre coût. De toute évidence, des prêts seront privilégiés pour Saint-Etienne, qui ne dispose pas d’un budget illimité. Une première signature a été actée avec celle de Joris Gnagnon, même si de gros doutes entourent les capacités physiques actuelles de l’ex-défenseur du Stade Rennais et du FC Séville. Dans l’idéal, Pascal Dupraz aimerait recruter uniquement des joueurs rodés aux joutes de la Ligue 1 et disposant d’un minimum d’expérience. Dans cette optique, Bakary Sakho pourrait signer six mois. Et selon les informations du compte Twitter OM-Fada, deux joueurs de l’Olympique de Marseille sont dans les petits papiers des Verts.

Info @OM_Fadaaaaa: Jordan Amavi et Luis Henrique font partie d'une (grande) liste de noms ciblés par Saint-Etienne en vue du mercato hivernal. #TeamOM #MercatOM — OM_Fada (@OM_Fadaaaaa) December 28, 2021

En manque de temps de jeu sous la direction de Jorge Sampaoli en Provence, Jordan Amavi et Luis Henrique font partie d’une liste élargie de joueurs ciblés par l’AS Saint-Etienne dans l’optique du mercato hivernal. La piste de l’ex-défenseur de Nice n’est pas surprenante car Jordan Amavi correspond parfaitement au portrait-robot des joueurs désirés par Pascal Dupraz. Joueur expérimenté en Ligue 1, le natif de Toulon ne ferait pas de mal à l’arrière-garde stéphanoise. En revanche, le prêt de Luis Henrique, un seul but en match officiel avec l’OM depuis son arrivée en septembre 2020, ressemblerait à un énorme pari. L’ASSE a-t-elle vraiment le temps de miser sur ce genre de joueur à fort potentiel, mais qui n’est pas certain d’apporter un gros plus immédiatement ? Ce sera à Pascal Dupraz d’en juger. De son côté, l’OM devrait logiquement ouvrir la porte à un prêt de son Brésilien en Ligue 1 afin qu’il s’aguerrisse et qu’il revienne plus fort l’été prochain. Même si à ce poste d’ailier gauche, le club olympien va perdre Bamba Dieng, à la CAN pendant un mois…