Arthur Vermeeren recrue surprise de l'OM

Recrue surprise à l’OM puisque le jeune milieu défensif belge Arthur Vermeeren débarque ce samedi à Marseille pour s’engager en faveur du club phocéen. Un renfort crucial pour Roberto De Zerbi dans l’entrejeu.

L’Olympique de Marseille a besoin de renforts dans l’entrejeu et visiblement, Pablo Longoria et Medhi Benatia partagent cet avis de Roberto De Zerbi. La preuve, les dirigeants olympiens sont sur le point de finaliser la signature de Arthur Vermeeren en provenance du RB Leipzig. Un accord total aurait même d’ores et déjà été trouvé puisque le milieu de terrain belge de 20 ans est attendu ce samedi soir à Marseille, où son vol a déjà été programmé. On ignore pour le moment tout de ce transfert sorti de nul part et que personne n’avait vu venir. Mais Roberto De Zerbi peut se réjouir de cette arrivée.

Après les départs de Bennacer et de Rongier et alors que Rabiot est toujours écarté, il était indispensable pour Marseille de se renforcer au milieu de terrain. C’est en passe d’être chose faite avec Arthur Vermeeren, qui a disputé 39 matchs toutes compétitions confondues la saison dernière sous les couleurs du RB Leipzig, où son contrat courait jusqu’en juin 2029. Passé par l’Atlético de Madrid, le joueur avait été prêté au RB Leipzig la saison dernière avant d’être recruté par le club allemand pour 20 millions d’euros en juillet dernier.

L'OM s'offre Vermeeren à la surprise générale

On peut donc imaginer que le montant de son transfert à Marseille est supérieur à cette somme. Preuve de la confiance des dirigeants de l’OM à l’égard de l’international espoirs belge (5 sélections). Egalement intéressé par le défenseur polyvalent Lutsharel Geertruida, l’OM a décidément de bonnes relations avec le RB Leipzig et souhaite en profiter pour renforcer son effectif dans la dernière ligne droite du mercato. Personne n’en doutait mais cela se confirme, les trois derniers jours de ce marché des transferts sera extrêmement agité à l’Olympique de Marseille.