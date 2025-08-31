Arthur Vermeeren prêté à l'OM (off)

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Arrivé samedi soir à Marseille, Arthur Vermeeren est officiellement un joueur de l'OM. Le club phocéen a annoncé ce dimanche la signature du milieu de terrain international belge de 20 ans en provenance du RB Leipzig. Arthur Vermeeren fait l'objet d'un prêt payant par le club allemand avec une option d'achat à hauteur de 20 millions d'euros.