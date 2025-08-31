Arthur Vermeeren prêté à l'OM (off)

Arrivé samedi soir à Marseille, Arthur Vermeeren est officiellement un joueur de l'OM. Le club phocéen a annoncé ce dimanche la signature du milieu de terrain international belge de 20 ans en provenance du RB Leipzig. Arthur Vermeeren fait l'objet d'un prêt payant par le club allemand avec une option d'achat à hauteur de 20 millions d'euros.
𝐋𝐞 𝐧𝐨𝐮𝐯𝐞𝐚𝐮 𝐦𝐢𝐧𝐨𝐭 𝐝𝐮 𝐏𝐞𝐮𝐩𝐥𝐞 𝐁𝐥𝐞𝐮&𝐁𝐥𝐚𝐧𝐜 💙— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 31, 2025
Le milieu de terrain international 🇧🇪 𝐀𝐫𝐭𝐡𝐮𝐫 𝐕𝐞𝐫𝐦𝐞𝐞𝐫𝐞𝐧 signe à l’Olympique de Marseille ✍️🔵⚪️ pic.twitter.com/ViEkGQlG41