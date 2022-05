Arsenal laisse Saliba à l’OM sans plus-value

Après la saison convaincante de William Saliba en prêt, l’Olympique de Marseille aimerait conclure son transfert définitif. Arsenal n’y verrait pas d’inconvénient, à condition de récupérer le montant déboursé lors de sa signature à l’été 2019.

Mikel Arteta souhaite-t-il vraiment réintégrer William Saliba ? A plusieurs reprises, le manager d’Arsenal a répété qu’il suivait la progression de son défenseur central pendant son prêt à l’Olympique de Marseille. L’Espagnol laissait clairement entendre qu’il se verrait bien le récupérer la saison prochaine pour enfin lui donner sa chance. Mais les rumeurs de ces dernières semaines donnent une tendance bien différente. En réalité, les Gunners ne seraient pas défavorables au départ définitif de William Saliba.

🔝Arsenal want about 30 million euros for the French defender 🛡️ William Saliba to leave the team permanently. 🔴#AFC



🇮🇹 AC Milan

🇫🇷 Marseille

🇪🇸Atletico Madrid pic.twitter.com/rrQ15U7JaZ