Arda Güler, le coup du siècle proposé à l'OM

Par Mehdi Lunay

Qualifié pour la Ligue des champions, l'Olympique de Marseille peut avoir de nouvelles ambitions au mercato. Certains supporters espèrent l'arrivée de beaux noms sur la Canebière. Walid Acherchour leur suggère Arda Güler du Real, une idée réaliste selon lui.

Le sacre parisien en Ligue des champions donnera peut-être faim aux dirigeants marseillais. La saison prochaine, l'Olympique de Marseille fait son retour en C1 et espère jouer les trouble-fêtes. Cependant, le niveau de cette compétition implique un recrutement agressif des Phocéens. L'OM doit sérieusement renforcer son effectif avec des valeurs sûres de la Ligue 1 et du football européen. Cela commence bien avec les transferts quasi actés de Facundo Medina en défense et d'Angel Gomes au milieu de terrain. Un petit joueur frisson ne serait pas de trop pour accompagner les deux hommes cet été.

L'OM peut tenter le prêt d'Arda Güler

Walid Acherchour a peut-être trouvé l'homme idoine pour faire frissonner le Vélodrome. Il s'agit d'Arda Güler, le petit génie turc de 20 ans. « Si j'étais l'OM, je ferais tout pour prendre un joueur du Real en prêt d'un an ! Arda Güler par exemple, je lui dirais de venir jouer la Ligue des Champions sous De Zerbi et prendre de l'expérience », a lâché dans l'After Foot le consultant de RMC et de DAZN. Une idée qui n'a pas totalement convaincu certains internautes. Acherchour a éclairci sa position sur X, rappelant que le milieu de terrain surchargé du Real offrait vraiment la possibilité à l'OM d'attaquer dans ce dossier.

Pour recontexctualiser on parlait de la potentielle arrivée de Mastantuano au Réal Madrid et des embouteillages devant. Je disais qu’il y avait des opportunités offensivement peut être en prêt à sortir de la bas dont Arda même s’il sera sûrement dans les plans de Xabi. — 𝚆𝚊𝚕𝚒𝚍 𝙰𝚌𝚑𝚎𝚛𝚌𝚑𝚘𝚞𝚛 (@walidacherchour) June 7, 2025

« Pour recontextualiser on parlait de la potentielle arrivée de Mastantuono au Real Madrid et des embouteillages devant. Je disais qu’il y avait des opportunités offensivement peut être en prêt à sortir de la bas dont Arda même s’il sera sûrement dans les plans de Xabi », « Parce que Mastantuono, Nico Paz ?, Arda Guler, Brahim Diaz, Rodrygo, Mbappé, Vinicius, Endrick, Budimir ? Il y a bien un prêt la dedans à récupérer pour un deal win-win sur un an d’un joueur jeune en manque de temps de jeu ? », a t-il expliqué dans deux tweets. A voir ce que décideront les dirigeants marseillais et Pablo Longoria, grand adepte de ce genre de prêt depuis plusieurs années.