Après Milik, Nantes cible un autre attaquant de l’OM

Notamment confronté au départ de Randal Kolo Muani, le FC Nantes doit renforcer son secteur offensif. Les Canaris ont d’abord rêvé d’Arkadiusz Milik, avant de se rabattre sur une piste plus réaliste, toujours du côté de l’Olympique de Marseille.

Dans le sens des départs aussi, l’Olympique de Marseille devrait se montrer actif cet été. Le président Pablo Longoria et son directeur du football Javier Ribalta ont pour objectif de pousser de nombreux joueurs vers la sortie. On parle évidemment des indésirables de l’entraîneur Jorge Sampaoli, dont l’incompatibilité avec Arkadiusz Milik n’est un secret pour personne. Sans doute l’une des raisons pour lesquelles le FC Nantes a tenté sa chance, probablement en vain, comme le laissait entendre le coach Antoine Kombouaré. Et de toute façon, il n'est pas certain du tout que Jorge Sampaoli reste à l'OM vue l'actualité récent au sein du club phocéen. Quoi qu'il en soit, Antoine Kombouaré se veut lucide pour Milik.

Milik, ça paraît compliqué

La bombe à la Bielsa, Sampaoli abandonne l'OM !

« Moi, j'ai arrêté de rêver, réagissait le Kanak cette semaine. S'il vient, je suis content. On attend. Le profil, c'est l'efficacité. Les qualités sont différentes. S'il est chez nous et qu'il nous marque 20 buts, on oubliera Randal (Kolo Muani). C'est la vie d'un club. C'est un joueur avec d'autres qualités. L'objectif, c'est qu'il soit efficace et qu'on gagne des matchs, qu'il nous aide à faire une bonne saison. » A priori, Nantes aura plus de chances sur l’autre piste étudiée à l’Olympique de Marseille. En effet, La Provence confirme un intérêt des Canaris pour Luis Henrique.

🔹Nantes serait intéressé à l’idée d’acheter Luis Henrique 🇧🇷. Les Canaris sont en concurrence avec le Torino.



Le club français serait la destination privilégiée de l’attaquant. Antoine Kombouaré aurait déjà échangé avec lui. (RMC / Globo)#TeamOM #MercatOM pic.twitter.com/n5OnbTqyFA — MercatOM (@Mercat_OM) June 30, 2022

Absent des plans de Jorge Sampaoli, l’ailier de 20 ans ne manque pas de sollicitations au mercato. Le Brésilien, convoité par le PSV Eindhoven et par d’autres formations aux Pays-Bas et en Espagne, semblait se rapprocher du Torino. Le club italien s'était entendu avec l’Olympique de Marseille pour un prêt avec option d’achat. Mais Luis Henrique a donné la priorité à Nantes et attend que le vainqueur de la Coupe de France conclue son transfert. Une mauvaise nouvelle pour la direction olympienne puisque le FCN, qui craint de surpayer le Marseillais, semble très loin d’un accord.