Aouar et Bensebaini à l'OM, c'est confirmé ‍!

Dans : OM.

Par Quentin Mallet

Satisfaits du rendement d'Amine Gouiri et d'Ismaël Bennacer, Pablo Longoria et Medhi Benatia continuent de prospecter le marché des grands joueurs algériens. Les récents rapports confirment l'intérêt de l'OM pour Houssem Aouar et Ramy Bensebaini.

L'hiver dernier, l'Olympique de Marseille se renforçait dans l'optique d'assurer sa qualification pour la prochaine Ligue des champions. C'est en tout cas dans ce contexte que débarquaient Amine Gouiri et Ismaël Bennacer, deux internationaux algériens. Quelques mois, une crise et une mise au vert prolongée plus tard, Roberto De Zerbi est pleinement satisfait de ses deux joueurs. Et ils lui rendent bien. Gouiri a inscrit un triplé face à Brest, dont un but somptueux, tandis que Bennacer a enfin trouvé son rythme de croisière. Face à ces recrutements réussis, Pablo Longoria et Medhi Benatia souhaitent poursuivre sur leur lancée en allant chercher deux autres internationaux algériens. Ce qui ressemblait à de simples rumeurs prend de plus en plus forme.

L'OM et les Fennecs, la nouvelle addiction

OM : L'Inter double son salaire, Luis Henrique fonce à Milan https://t.co/LipZC3wR99 — Foot01.com (@Foot01_com) April 29, 2025

Plus tôt ce mardi 29 avril, différents médias ont évoqué les intérêts conjugués de l'Olympique de Marseille pour Houssem Aouar (Al-Ittihad) et Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund). Ce qui n'en était qu'au stade de rumeurs a par la suite été confirmé par DZFoot, média référence du football algérien. Ce dernier affirme que l'OM s'est bien manifesté pour recruter ces deux joueurs en vue de la saison prochaine. Roberto De Zerbi souhaite disposer d'une meilleure profondeur de banc avec plus de joueurs aux profils polyvalents, comme les leurs, qui rentreraient dans son schéma de jeu.

Malgré tout, l'Olympique de Marseille n'a pas encore fait d'offres. En effet, le club phocéen dispose déjà dans son effectif de cinq joueurs potentiellement sélectionnables pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. En rajouter deux pourrait porter préjudice à Marseille et perturber l'effectif la saison prochaine au moment de la compétition.