Ansu Fati à l'OM, trois nouveaux indices ‍!

Malgré une élimination tragique aux portes de la Ligue des Champions, l'Olympique de Marseille nourrit toujours de grandes ambitions pour cette saison. La situation d'Ansu Fati au Barça n'a pas échappé au club phocéen, qui place ses pions dans ce dossier.

Ansu Fati à l'OM, c'est la dernière rumeur folle du mercato phocéen. Après avoir fait de nombreux coups très intéressants sur le marché des transferts, Pablo Longoria aurait selon les probabilités de Transferkarkt, 40% de chances de recruter la pépite espagnole. Sous contrat jusqu'en juin 2027 avec le FC Barcelone, l'attaquant de 20 ans prévoit de quitter la Catalogne où son temps de jeu n'évolue pas réellement, encore plus depuis les arrivées de Robert Lewandowski, Ferran Torres et de Raphinha. L'OM pourrait tenter le coup, d'autant plus que les gros clubs ne frappent pas forcément à la porte des Blaugrana pour recruter Ansu Fati. Récemment, RMC Sport a même annoncé que l'international avec la Roja (9 sélections) avait été proposé au PSG. Mais le club de la capitale ne compte pas faire d'offre à Barcelone, préférant toujours le profil de Bradley Barcola.

Paris abandonne la piste Ansu Fati, l'OM jubile

Si Paris se retire du dossier Ansu Fati, c'est une aubaine pour l'OM qui va commencer à devenir une piste sérieuse. Autre élément de taille, l'homme aux 110 matchs avec le Barça, pas épargné par les blessures depuis quelque temps, a déjà refusé Wolverhampton où son agent Jorge Mendes a tenté de le placer. En plus de cela, les Barcelonais envisagent de prêter Ansu Fati, de quoi convaincre Marseille qui va disputer l'Europa League cette année et qui prévoit de concurrencer le PSG en Ligue 1 grâce à son recrutement XXL. Un prêt permettrait surtout au Barça de se soulager d'un gros salaire, idéal pour faire de la place aux dernière recrues. Ansu Fati serait un argument supplémentaire pour croire à une grande saison de l'OM. Reste à convaincre le natif de Bissau de rejoindre le club de la cité phocéenne.