Angel Gomes inquiète déjà l'OM

Par Hadrien Rivayrand

Ce vendredi, l'OM a officialisé la venue d'Angel Gomes libre de tout contrat en provenance du LOSC. Une très belle signature sur le papier pour les Phocéens.

L'OM veut se donner les moyens de réussir son retour en Ligue des champions la saison prochaine. Le club phocéen sera notamment attendu sur le marché des transferts. Pablo Longoria et Medhi Benatia ont en tête de faire certains gros coups mais n'en oublient pas pour autant la possibilité de signer des joueurs libres de tout contrat. Ces dernières heures, l'Olympique de Marseille a d'ailleurs annoncé la venue d'Angel Gomes. Une très belle signature sur le papier pour les pensionnaires du Stade Vélodrome. Cependant, certains observateurs ont quelques doutes sur les capacités physiques de l'Anglais. Ce n'est pas Damien Perquis qui dira le contraire.

Angel Gomes, un doute pour l'OM ?

Ces dernières heures sur l'antenne d'RMC, le consultant a en effet déclaré sur le néo-Marseillais : « Le seul point négatif que je peux soulever, ce sont ses blessures. Si on se focalise sur les qualités intrinsèques du joueur, je valide totalement. C'est une plus-value pour le milieu de terrain. C'est un espoir. Je l'ai beaucoup aimé même s'il a mis du temps pour revenir. Il faudra voir l'atmosphère et savoir s'il saura répondre à la pression du public marseillais. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Si on se focalise sur ses qualités, je suis pour ». Angel Gomes s'est engagé pour trois saisons avec l'OM. Il sort d'une saison à seulement 20 matchs joués avec le LOSC. L'Anglais devra donc rapidement convaincre chez les Phocéens. Les rencontres vont s'enchainer pour les hommes de Roberto De Zerbi et l'Italien sera donc rapidement amené à faire des choix forts dans son onze de départ.