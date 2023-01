Andy Delort force la porte de l'OM !

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Après avoir recruté Ruslan Malinovskyi, l’OM cherche un second renfort offensif et un homme se verrait bien à Marseille : Andy Delort.

Le mercato hivernal a connu un gros coup d’accélérateur dans les derniers jours à l’Olympique de Marseille. Après avoir ficelé le départ de Gerson à Flamengo pour près de 20 millions d’euros, Pablo Longoria a enfin été en mesure de conclure la signature de Ruslan Malinovskyi. L’international ukrainien, qui débarque en provenance de l’Atalanta Bergame, s’est engagé avec l’OM jusqu’en 2026 et pour seulement 10 millions d’euros. Une belle affaire signée Pablo Longoria, qui ne compte toutefois pas s’arrêter en si bon chemin. Le président olympien a encore la volonté de signer une recrue dans le domaine offensif, sans que l’on sache vraiment si le plan de Longoria et de Tudor est de recruter un second meneur de jeu, ou plutôt un pur avant-centre pour épauler Dieng et Alexis Sanchez. Ces derniers jours, le nom d’un attaquant de Ligue 1 a été évoqué, celui d’Andy Delort.

Andy Delort s'est lui-même proposé à l'OM

Mais à en croire les informations de Foot Mercato, c’est l’avant-centre de l’OGC Nice lui-même qui s’est proposé à l’Olympique de Marseille, sans que le club phocéen n’ait vraiment entrepris de démarches pour le recruter. Andy Delort souhaite quitter Nice, où le bateau tangue sérieusement comme le prouve le licenciement de Lucien Favre. Désireux de rebondir, l’international algérien se verrait bien à l’OM, un club qui le fait rêver de longue date et où certains de ses modèles à l’instar d’André-Pierre Gignac ou Jean-Pierre Papin ont évolué. Il n’y a cependant aucune discussion, à ce stade, entre Marseille et Andy Delort selon Foot Mercato. Dans les jours à venir, Andy Delort a peu de chances d’avoir un coup de téléphone de Pablo Longoria car selon le média, c’est un second meneur de jeu que cherche Marseille. Après avoir remplacé Gerson par Malinovskyi, les dirigeants phocéens cherchent à recruter un joueur au profil d’Amine Harit, très technique et capable de porter le ballon sur plusieurs mètres pour casser les lignes en conduite de balle. Ce n’est clairement pas le profil de Delort, en discussions avec le FC Nantes pour un inattendu rebond en Loire-Atlantique.