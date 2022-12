Amrabat à l’OM, Longoria en mission impossible !

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Énorme tout au long de la Coupe du monde avec le Maroc, Sofyan Amrabat intéresse l’OM au mercato.

Exceptionnel durant le Mondial 2022 avec le Maroc, Sofyan Amrabat sera de toute évidence l’un des joueurs très courtisés des Lions de l’Atlas dans les semaines à venir. A l’instar d’Ounahi ou encore de Boufal, le milieu défensif de la Fiorentina a vu sa cote grimper en flèche. Et à en croire les informations du Corriere Fiorentino, un club de Ligue 1 est d’ores et déjà sur les rangs pour accueillir Sofyan Amrabat lors du prochain mercato estival : l’Olympique de Marseille. En effet, Pablo Longoria a flashé sur le n°4 du Maroc et aimerait en faire l’une de ses recrues phares dans les semaines à venir afin de renforcer le milieu de terrain de l’OM. Cela étant, le président marseillais s’embarque dans une mission quasi-impossible avec ce dossier car selon le média proche de la Fiorentina, de véritables cadors européens sont également intéressés par Sofyan Amrabat.

Pablo Longoria en pince pour Sofyan Amrabat

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sofyan Amrabat (@sofyanamrabat)

Le média transalpin dévoile que l’Atlético de Madrid, Tottenham, Liverpool et le FC Séville ont également manifesté leur intérêt pour le milieu de terrain du Maroc. Autant dire que pour Pablo Longoria, la mission s’annonce corsée. D’autant plus que toujours selon le Corriere Fiorentino, le prix de Sofyan Amrabat a explosé durant cette Coupe du monde. La Fiorentina attendrait pas moins de 40 millions d’euros pour laisser filer son joueur. Un prix impossible à payer pour l’OM, dont le président Pablo Longoria a tout de même pris contact avec la Fiorentina ainsi qu’avec l’entourage du joueur selon le journaliste marocain Hakim Zhouri. « Des contacts entre Longoria et l’agent de Amrabat ? C’est vrai mais les contacts sont avancés avec Liverpool, et le montant demandé par la Fiorentina dépasse les moyens de l’OM » a-t-il dévoilé. Reste maintenant à voir si Pablo Longoria, qui cherche par ailleurs à vendre Gerson à Flamengo pour obtenir plus de latitude sur le plan financier, parviendra à faire un miracle avec Sofyan Amrabat.