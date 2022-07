Amine Harit, un offre tombe, l'OM la découvre

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM se fait plutôt discret pour le moment sur le marché des transferts. Pourtant, la direction marseillaise est sur pas mal de fronts et vise encore entre cinq et huit recrues.

La saison n'a même pas encore commencé que déjà, des premiers doutes sont présents à l'OM. Le récent départ de Jorge Sampaoli, mécontent de la politique de recrutement du club phocéen, a jeté un froid sur le mercato estival. L'arrivée d'Igor Tudor ne convainc pas encore, alors que l'OM a été fessé ce samedi en match amical par Norwich (0-3). Les fans demandent des garanties et veulent voir des recrues arriver afin de ne pas compromettre les chances marseillaises en Ligue des champions. Pour le moment, trois joueurs ont débarqué : Samuel Gigot (Spartak), Isaak Touré (Le Havre) et Chancel Mbemba (libre). Trop peu pour les amoureux de l'OM. Conscient de la situation, Jacques Cardoze, directeur de la communication de l'Olympique de Marseille, a promis entre cinq et huit recrues à venir. Peu de noms ont filtré même si le profil d'Amine Harit, prêté la saison passée à l'OM, revient régulièrement.

Harit et l'OM, attention à la concurrence

Les négociations actuelles entre l'OM et Amine Harit portent sur le salaire.



(@MohamedTERParis) pic.twitter.com/H2NapNGmdX — BeFoot (@_BeFoot) July 17, 2022

Selon Mohamed Toubache-Ter, la direction de l'OM est d'ailleurs en contacts permanents avec l’entourage du natif de Pontoise. Des négociations ont notamment lieu sur le futur salaire d'Harit. Mais voilà, Amine Harit plait également à d'autres écuries européennes. C'est le cas de Galatasaray, qui d'après les informations de Fotomac, va planifier une rencontre la semaine prochaine pour vanter son projet à l'international marocain de 25 ans. En plus de tenter de convaincre Harit de signer, les Turcs ont déjà envoyé une offre de 5 millions d'euros à Schalke 04 pour racheter les deux dernières années de contrat de l'ancien Nantais. La saison passée, Harit avait disputé 33 rencontres avec l'OM pour 5 buts et 4 passes décisives. Le joueur s'est toujours montré heureux et épanoui à Marseille. Nul doute que les arguments de Pablo Longoria pourraient donc aisément le convaincre. Mais l'OM ne va pas devoir trop trainer. La presse mercato indiquait que le Marocain avait été absent de Schalke pendant quelques heures afin de négocier avec un club, dont le nom n'a pas filtré.