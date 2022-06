Amine Harit transféré à l’OM, Longoria accélère !

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Prêté par Schalke 04 à l’OM cette saison, Amine Harit ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait lors de ce mercato.

Il n’est pas vraiment envisageable pour Amine Harit de rester à Schalke 04, un club qui ne veut de toute façon plus de lui. Sur le banc une longue partie de la saison à l’Olympique de Marseille, l’international marocain est monté en puissance dans la dernière ligne droite avec des prestations abouties en Ligue 1 mais également en Europa Conférence League. En conférence de presse, Jorge Sampaoli avait regretté sa gestion d’Amine Harit et avait reconnu qu’il n’avait sans doute pas été patient avec ce joueur qu’il considère comme un artiste capable de faire basculer n’importe quel match. Sampaoli appréciant le joueur, l’état-major de l’OM va tenter de le conserver. C’est ainsi que selon Mohamed Toubache Ter, Pablo Longoria négocie actuellement le transfert définitif d’Amine Harit avec Schalke 04.

Harit transféré à l'OM d'ici le 15 juillet ?

A en croire l’insider, l’objectif de l’Olympique de Marseille est de boucler le transfert de l’international marocain durant la première quinzaine de juillet. Le club phocéen, qui devrait recevoir jeudi la réponse de la DNCG, espère accélérer son mercato dans les jours à venir. La priorité de Pablo Longoria et de Jorge Sampaoli est le recrutement d’un défenseur central afin de compenser le départ de William Saliba, de retour de prêt à Arsenal. Isaak Touré (Le Havre) est l’objectif n°1 de l’OM à ce poste et par conséquent l’objectif ultime du club au mercato. Lorsque ce dossier sera réglé, Marseille pourra ensuite s’attaquer au cas Amine Harit avec un possible transfert compris entre 5 et 10 millions d’euros. De retour avec la sélection marocaine grâce à sa fin de saison en boulet de canon à Marseille, le milieu offensif formé à Nantes est lui favorable à une signature définitive en Provence.