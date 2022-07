Amine Harit, une vraie bonne nouvelle tombe pour l'OM

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM compte encore pas mal recruter d'ici la fin du mercato estival. Le club phocéen souhaite d'ailleurs faire revenir Amine Hart.

La saison passée, l'OM est allé chercher sa qualification en Ligue des champions dans les ultimes secondes de la 38ème journée. Une belle récompense pour les troupes de Jorge Sampaoli. Alors qu'on pensait le club phocéen parti pour passer un bel été et être ambitieux sur le marché des transferts, la réalité est bien différente en cette fin de mois de juillet. Jorge Sampaoli est parti, remplacé par Igor Tudor, quand les recrues de grande qualité ne se bousculent pas. Conscient de la situation économique de l'OM, Pablo Longoria ne désespère pas de faire quelques jolis coups d'ici la fin du mercato. Le président espagnol et son équipe veulent notamment faire venir des joueurs impliqués et qui aiment le club. Raison pour laquelle Amine Harit est ardemment désiré.

Harit de retour à l'OM, ça se précise

La saison passée, le Marocain était prêté à l'OM en provenance de Schalke 04. Harit avait pris part à 33 matchs pour 5 buts marqués et 4 passes décisives délivrées. Après des débuts timides, il avait gagné du temps de jeu et prouvé qu'il pouvait avoir sa place dans un club comme l'OM. Reparti depuis en Allemagne, le joueur de 25 ans cherche une porte de sortie. Alors qu'on le pensait proche de Galatasaray, Harit serait en fait en négociations avancées avec l'OM pour un retour. Selon les informations de Tutto Mercato Web, Schalke désire recevoir un chèque de 10 millions d'euros pour laisser partir Harit, encore sous contrat jusqu'en 2024. Pablo Longoria devrait tenter de faire baisser le montant total de l'opération mais peut déjà se rassurer par le fait que le Marocain est très motivé à l'idée de rejoindre de nouveau la Canebière. Cependant, le temps presse et l'OM serait bien inspiré de boucler l'opération au plus vite. Dans le même temps, les Phocéens doivent gérer d'autres dossiers, comme celui de Darko Lazovic (Hellas Vérone), qui dépend d'un accord trouvé ou non pour Kevin Strootman, qui ferait le chemin inverse.